Премьер-министр Израиля выделил три основных момента по достижению мира в войне с ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выделил три основные предпосылки по достижению мира в войне с ХАМАС: уничтожение группировки, демилитаризация в секторе Газа и «дерадикализация» палестинского общества.

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Комментарии, сделанные в статье в Wall Street Journal, опубликованной вчера, прозвучали на фоне растущего давления на Израиль с целью уменьшить конфликт в секторе Газа, который начался после нападения Хамаса 7 октября на общины на юге Израиля, в результате чего погибло 1200 человек, а также похищены десятки израильтян.

«Уничтожая ХАМАС, мы будем действовать в соответствии с международным правом», - написал Нетаньяху, заявив, что уничтожение ХАМАС «является единственным пропорциональным ответом, позволяющим предотвратить повторение таких ужасающих злодеяний».

По официальным данным, в Газе уже погибло более 20 000 человек. Большая часть палестинского анклава была разрушена в результате нанесения авиаударов со стороны израильских военных, а ООН заявила, что гуманитарная ситуация является очень плохой.

США продолжают поддерживать право Израиля на самооборону, наложив вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, предложенную в этом месяце, целью которой является призыв к прекращению огня. Однако президент Джо Байден и его высокопоставленные чиновники все чаще оказывают давление на Израиль, чтобы тот изменил свой подход к войне против ХАМАС, признанного террористической группировкой в США и в Европейском Союзе.

Нетаньяху неоднократно заявлял, что война продлится столько, сколько потребуется для уничтожения ХАМАС. Он и его кабинет не определили сроки интенсивного периода боевых действий или самой войны в целом.

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В своей статье премьер-министр заявил, что его правительство должно гарантировать своим гражданам, что сектор Газа больше никогда не будет использоваться как база нападения на Израиль. Для этого потребуется инспекционный механизм и создание временной зоны безопасности на границе между Египтом и сектором Газа.