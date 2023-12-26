Разработка Marvel’s Wolverine продолжится по плану.

Ранее, буквально днях, хакерская группа Rhysida незаконно получила и выложила в сеть более терабайта данных компании Insomniac Games, разработчика Marvel's Spider-Man 2. Похищенные данные состояли из более чем 1,3 миллиона файлов в объеме 1,67 терабайта, которые содержали конфиденциальную информацию о Marvel's Wolverine, предстоящих играх Insomniac Games, графики релизов, личные данные разработчиков, такие как налоговые и трудовые формы, внутренние коммуникации студии и много другого.

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В ответ на эту кибератаку Insomniac Games выступила с публичным заявлением. Они выражают благодарность за сочувствие и большую поддержку, которую они повсеместно получают. Они признают, что этот преступный акт нанес эмоциональный удар по их команде разработчиков, и подчеркивают, что они также оказывают и друг другу поддержку в это трудное время. Insomniac Games признала, что похищенные данные содержат личную информацию, принадлежащую их нынешним и уволенным сотрудникам, а также независимым субподрядчикам, сообщает Gameinformer.

Более того, украденные данные также содержат информацию о грядущей разработке Marvel's Wolverine для PlayStation. Insomniac Games активно работает над оценкой масштабов негативного воздействия от ситуации и выражает свое сожаление по поводу случившегося, подтверждая свое стремление доставлять игрокам, как и прежде, истинное удовольствие от игры. Несмотря на проблему, Insomniac Games намерен сохранять стойкость, как и собственно персонаж Логан из Marvel's Wolverine.

"Мы хотели бы выразить благодарность за всеобщий энтузиазм. Будьте уверены, мы предоставим официальные обновления относительно Marvel's Wolverine в нужное время. От имени всей команды Insomniac мы искренне ценим вашу поддержку в этих очень непростых обстоятельствах", - заявляют в компании.

Напомним, как все начиналось. Insomniac Games недавно порадовала фанатов выпуском игры Marvel's Spider-Man 2, получившей высокие оценки. Ранее студия анонсировала Marvel's Wolverine в 2021 году, а в этом году рассказала, что действие приключенческого боевика будет развернуто в той же вселенной, что и Marvel's Spider-Man.

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А затем, на прошлой неделе, компания Rhysida сделала наглое заявление, утверждая, что взломала Insomniac Games. Они даже поделились в качестве доказательства изображениями и потребовали от Sony выкуп в размере 50 биткоинов в течение одной недели, что эквивалентно примерно 2 миллионам долларов. Невыполнение требования привело к тому, что группа разработчиков вымогательского ПО обнародовала 1,67 терабайта взломанных данных, связанных с Insomniac.