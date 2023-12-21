Китайский вариант имеет две камеры, на международный рынок Redmi Note 13 5G выйдет с тремя камерами.

Ранее стало известно, что Китай готовится представить на глобальном рынке линейку смартфонов Redmi Note 13. Речь идет о пяти устройствах, три из которых будут с поддержкой 5G, а остальные с возможностью подключения 4G.

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Модели 5G такие же, как те, что продаются в Китае. Однако на инсайдерских изображениях от Судханшу Амбхора (Sudhanshu Ambhore) видно, что Redmi Note 13 5G будет немного другим. У него будет три задних камеры вместо двух, как у китайского варианта. То же самое произошло и с Redmi Note 12 5G.

В международной модели сохранится основной датчик на 108 МП. О других двух датчиках пока ничего неизвестно. Напомним, что китайская версия оснащена 2-мегапиксельным датчиком глубины, как и ее предшественница.



Что касается Redmi Note 12 5G, то в нем Xiaomi заменила 2-мегапиксельный датчик глубины на 2-мегапиксельную макросъемку и включила дополнительный сверхширокий модуль на 8 мегапикселей. Возможно, то же самое может произойти и с международным вариантом Redmi Note 13 5G.



Ключевые характеристики Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 5G оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Он оснащен чипом MediaTek Dimensity 6080 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2. Что касается программного обеспечения - у него MIUI 14 на базе Android 13.

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Устройство также оснащено боковым датчиком отпечатков пальцев, ИК-передатчиком и разъемом для наушников 3,5 мм. Он питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 33 Вт.