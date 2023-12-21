Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Redmi Note 13 5G получит три задние камеры вместо двух
Китайский вариант имеет две камеры, на международный рынок Redmi Note 13 5G выйдет с тремя камерами.

реклама

Ранее стало известно, что Китай готовится представить на глобальном рынке линейку смартфонов Redmi Note 13. Речь идет о пяти устройствах, три из которых будут с поддержкой 5G, а остальные с возможностью подключения 4G.

реклама

Модели 5G такие же, как те, что продаются в Китае. Однако на инсайдерских изображениях от Судханшу Амбхора (Sudhanshu Ambhore) видно, что Redmi Note 13 5G будет немного другим. У него будет три задних камеры вместо двух, как у китайского варианта. То же самое произошло и с Redmi Note 12 5G.

В международной модели сохранится основной датчик на 108 МП. О других двух датчиках пока ничего неизвестно. Напомним, что китайская версия оснащена 2-мегапиксельным датчиком глубины, как и ее предшественница.


Что касается Redmi Note 12 5G, то в нем Xiaomi заменила 2-мегапиксельный датчик глубины на 2-мегапиксельную макросъемку и включила дополнительный сверхширокий модуль на 8 мегапикселей. Возможно, то же самое может произойти и с международным вариантом Redmi Note 13 5G.


Ключевые характеристики Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 5G оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Он оснащен чипом MediaTek Dimensity 6080 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2. Что касается программного обеспечения - у него MIUI 14 на базе Android 13.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Устройство также оснащено боковым датчиком отпечатков пальцев, ИК-передатчиком и разъемом для наушников 3,5 мм. Он питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 33 Вт.

#xiaomi #redmi note 13 5g
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Названы смартфоны, на которых уже доступна новая операционная система HyperOS
Свыше 60 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi получат прошивку HyperOS к июню 2024 года
Redmi Note 13 Pro 5G протестирован в Geekbench
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
88
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
Apple Vision Pro ожидают в феврале
+
«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50%
+
Армия получает первые системы залпового огня 9К57-1 «Ураган-1»
1
В Британии решили пустить 30 истребителей Typhoon Tranche 1 на запчасти и не отдадут их Украине
3
Представлена самая большая в мире ветряная турбина, которая устойчива к тайфунам
1
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
2
Представлена новая компактная игровая портативная консоль Anbernic RG35XX H с выходом HDMI
1
EU оценила эффективность контроля чатов, но критики считают отчет неубедительным
+
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
22
Цена Brent упала ниже $79 за баррель после объявления Анголы о выходе из ОПЕК
+
НАСА решает, как безопасно доставить МКС на Землю
1
Спецификации и дизайн недорогого Motorola G04 раскрыли до анонса
+
The Conversation: российский флот в Тихом океане представляет угрозу для Запада
2
Россия заявляет Финляндии, что ответит на оборонный пакт с США
66
20 стран, жители которых являются самыми обеспеченными в мире
+
Google Chrome выпустил важное обновление, закрывая опасную уязвимость "Zero-Day"
1
Внутри дисковода HP от 1977 года найден уникальный чип по технологии кремния на сапфировой подложке
1
Серия Nvidia GeForce RTX 5000: все, что известно о видеокартах нового поколения
2

Популярные статьи

Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
15
Китайский космический самолет вывел на орбиту шесть "таинственных ведомых"
+
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
16
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
37
Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color
2
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
9
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
106
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
18
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
33

Сейчас обсуждают

glavhyilo
06:58
коровий яр недалеко там ещё
Около села Крынки в Херсонской области взяли в плен бойца ВСУ польского происхождения
Евгений Ненашев
06:56
Всегда есть во что поиграть. Много игр от Bethesda, юбисофт, новинки добавляют. Недавно выложили фар край 6, Лару Крофт, Wartales.
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
Апшеронский скакел
06:54
Тоже на солях сидишь от российского наркобарона, который скупил абсолютно всю верхушку скакуасов?
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
glavhyilo
06:53
в выдаёт хохла
Илон Маск высказал свое отношение к криптовалютам
Михаил Авраменко
06:47
Тююю, всего-то 40 лямов. Детишкам на молочишко.
Илон Маск высказал свое отношение к криптовалютам
Михаил Авраменко
06:44
"... виноваты микротравмы, полученные головным мозгом человека". Скакуасам это явно не грозит, так что можно абрашки на фронт поставлять.
Abrams признаны опасными для жизни танкистов и приводят к появлению тяжёлых травм головного мозга
Иван Шукевич
06:27
Твоя мать забыла чаевые
VW ID.7 не находит отклика среди китайских покупателей
User Userovich
06:20
Вы там чё ғовна поели? 4070 быстрее 3080, с FG и DLSS3 тем более
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
glavhyilo
06:04
800 миллионов на год хохлам-это провал.Там только на бинты и каски хватит.
Байден подписал военный бюджет США на $886 млрд., $800 млн. из которых достанутся Украине
Руслан Артюшок
05:42
У нас как всегда стараются и хотят дёшево и сердито, как говорится и рыбку съесть и на *** не сесть.. Лучше вкладывали бы в развитие. Создайте истребитель , чтобы все страны от зависти захлебнулись.
В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем