Предстоящий выпуск Resident Evil 4 Remastered по тестам бросает тень на игровые возможности iPhone 15 Pro.

Недавние тесты производительности, проведенные YouTuber MrMacRight, сравнили игровой процесс Resident Evil 4 Remastered на iPhone 15 Pro, iPad M1 и M2. Результаты, к сожалению, не дали оптимистичной картины игровых возможностей iPhone 15 Pro. Запустив игру с разрешением 1560×720 с включенной резкостью MetalFX, iPhone 15 Pro не смог достичь стабильных 30 кадров в секунду, что особенно важно для боев.

Интересно, что в менее производительных сценах игры, частота кадров оставалась относительно стабильной, в более напряженных моментах наблюдалось заметное падение: частота падала ниже 25 кадров в секунду, а в некоторых случаях и до 20/сек. Выраженное "логание" экрана существенно ухудшало игровой процесс, особенно во время таких действий, как прицеливание из снайперского оружия.

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В отличие от Resident Evil: Village, в версии Resident Evil 4: Remastered для iOS отсутствуют возможности настройки качества изображения. Несмотря на акцент Apple на возможностях трассировки лучей чипсета A17 Pro, долгожданная функция трассировки лучей в этом выпуске отсутствует.

Одним из основных факторов, способствующих низкой производительности, являются проблемы с охлаждением на iPhone 15 Pro. Во время тестирования резкое повышение температуры привело к уменьшению масштаба и уменьшению скорости, что усугубило задержку и ухудшило общий игровой процесс.

Более того, iPad Pro с чипом M2 продемонстрировал превосходную производительность со стабильной частотой кадров. Для пользователей устройств Apple, желающих ощутить расширенные возможности Resident Evil 4: Remastered после его запуска 20 декабря, кажется, что iPad Pro предпочтительнее iPhone 15 Pro.

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Поскольку ландшафт мобильных игр продолжает развиваться, пользователи всегда стремятся найти баланс между ожиданиями производительности и возможностями устройств.