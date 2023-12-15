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Gorovic
Представлена ​​VoIP-гарнитура Lenovo с поддержкой до 30 часов разговора
Lenovo анонсировала предстоящий выпуск беспроводной VoIP-гарнитуры передового класса, сертифицированной Microsoft Teams.

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Беспроводная VoIP-гарнитура от компании Lenovo призвана обеспечить беспрецедентную гибкость и автономность для пользователей, работающих удаленно. Беспроводная гарнитура VoIP сертифицирована Microsoft Teams, что подчеркивает ее возможности к полной интеграции с одной из ведущих коммуникационных платформ. Помимо возможности использования в Teams, Lenovo гарантирует, что аксессуар оптимизирован для всех подобных платформ, являясь универсальным выбором для  рабочего места.

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Ключевым моментом является уиверсальность подключения. Включение аудиоресивера USB Type-A Bluetooth повышает совместимость с широким спектром устройств. Инновационная функция многоточечного подключения Bluetooth позволяет пользователям легко переключаться между сопряженным смартфоном и компьютером, легко удовлетворяя динамичные потребности профессионалов, работающих в режиме многозадачности.

Также 30 часов работы в режиме разговора без подзарядки выделяют беспроводную гарнитуру VoIP среди прочих подобных гарнитур, предлагая длительный период использования, соответствующий требованиям напряженного рабочего дня. Хотя технические характеристики впечатляют, необходимо будет оценить реальное время работы с учетом автономных устройств пользователей.

Lenovo делает упор на комфорт пользователя, предлагая сменные амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти и интуитивно понятное сенсорное управление. Регулируемый микрофон дополняет удобный дизайн, позволяя настраивать его положение для оптимального улавливания голоса.


Цены и доступность

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Цена на эту беспроводную VoIP-гарнитуру колеблется в районе 99 долларов США, что с учетом многофункциональности и высокой производительности, кажется довольно приемлемым. По мере приближения даты запуска продаж, производитель также расскажет о других технических подробностях, особенно касающихся драйверов и совместимости с различнымии устройствами. 

#lenovo #microsoft teams #voip #voip-гарнитура
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