Apple позволила перейти на чехол беспроводной зарядки AirPods Pro USB-C без покупки новых наушников.

Ранее в этом году Apple начала активно заменять порт Lightning на USB-C на ряде устройств, включая AirPods Pro 2. Проблема заключалась в том, что пользователь не мог просто взять и обновить чехол для существующей пары AirPods Pro 2, необходимо было покупать совершенно новую пару наушников. К счастью, теперь это изменилось.

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Apple начала продавать чехол для зарядки AirPods Pro 2 с USB-C примерно за 99 долларов. Само по себе это не слишком дешево, но кажется более интересным вариантом, чем платить от 189 до 250 долларов за новый комплект AirPods Pro 2 ради порта USB-C .

Неясно также, как будут происходить небольшие обновления, которые были доступны на USB-C AirPods Pro 2, так как новая версия наушников Apple имеет ограниченную поддержку звука без потерь, которая совместима только с невыпущенной гарнитурой Apple Vision Pro. Неясно, можно ли добавить эту опцию к старым наушникам посредством обновления прошивки.

Сообщается также, что произошли изменения в акустической архитектуре, благодаря которым произошло небольшое повышение качества звука на новых AirPods Pro. Хотя это может быть мало заметно и не все пользователи смогут почувствовать разницу.

Так как различия в качестве звука между старыми и новыми AirPods Pro 2 по большому счету довольно минимальны, но вам очень нужен порт USB-C, то есть смысл подумать покупке этого чехла, который кстати имеет также степень защиты от пыли и воды IP54.

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Единственным недостатком является то, что к Новому году навряд ли получится приобрести этот чехол, так как в продажу через официальный магазин он поступит с 17 декабря по 2 января, без возможности забрать его в ближайшем Apple Store (для жителей Европы), а как скоро AirPods Pro 2 с USB-C "приедет" на российский рынок - не известно. Да и ритейлеры пока молчат.