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Gorovic
Из-за функции «Autosteer», Tesla отзывает 2 млн своих автомобилей
Неоднократные грандиозные обещания Маска относительно автономного вождения породили нереалистичные ожидания.

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Tesla только что подала в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) отчет об отзыве около двух миллионов автомобилей. Это самый крупный отзыв продукции за всю историю.

По мнению регуляторов автомобильной безопасности, система помощи водителю Tesla, получившая название «Автопилот», сбивают с толку водителей своим функционалом, вследствии чего они с легкостью могут неправильно использовать и злоупотреблять различными функциями во вред себе и обстановке на дороге. Хотя Tesla не согласилась с вердиктом, однако согласилась провести добровольный отзыв и внедрить «беспроводное программное средство» для устранения проблемы, сообщают зарубежные СМИ.

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В документах, опубликованных в среду на веб-сайте Национальной администрации США по безопасности дорожного движения, агентство сообщило, что при определенных ситуациях, когда нужно использовать функцию под названием Autosteer, «может возникнуть повышенный риск столкновения».

Autosteer является компонентом пакета Tesla «Basic Autopilot», который предназначен для использования на «автомагистралях с контролируемым доступом» и может обеспечить поддержку рулевого управления, торможения и ускорения для водителей в определенных условиях, говорится в документах. Водители должны держать руки на рулевом колесе и сохранять внимательность при использовании Autosteer, чтобы в случае необходимости вмешаться.

Эта функция использует несколько элементов управления, чтобы определить, что водители все еще задействованы при использовании Autosteer, но NHTSA обнаружило, что видимость и количество элементов управления этим функционалом явно недостаточны для того, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны водителями.


В документе говорится, что отзыв затронет 2 031 220 модели Model X, Model Y, Tesla Model S и Model 3, выпускаемых с 2012 года. Программное средство защиты начало применяться во вторник, и NHTSA заявило, что оставшиеся затронутые автомобили получат обновление «позже». Исправление бесплатно для всех клиентов. Интересно, что на фоне происходящих событий, акции Tesla упали более чем на 1% в среду, 13 декабря.

Согласно поданному компанией отчету об отзыве 573 автомобилей из общего числа отзыва, для исправления автопилота и будущего обновления программного обеспечения Autosteer Tesla планирует внедрить «дополнительные элементы управления и оповещения», чтобы «еще больше стимулировать водителя соблюдать свои обязанности по правильному вождению, когда включено автоматическое рулевое управление».

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Эти элементы управления будут включать более заметные визуальные оповещения на сенсорных экранах Tesla, упрощая включение и отключение Autosteer. Обновление также добавит ряд дополнительных проверок для водителей, использующих Autosteer, в том числе за пределами автомагистралей с контролируемым доступом и при приближении к контрольно-пропускному пункту. В заявлении Tesla, поданном в NHTSA, также говорится, что водители в конечном итоге могут быть лишены возможности использовать Autosteer, если они будут использовать его безответственно.

#tesla #илон маск #тесла
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