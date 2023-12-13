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Как Трамп заключил одно из самых спорных соглашений в истории США, а Байден его выполнил

Вывод американских войск из Афганистана в 2021г. вернул к власти талибов, с которыми до этого успешно боролись 20 лет.
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В мае 2018 года тогда еще президент Дональд Трамп отменил соглашение с Ираном  об ограничении программы создания ядерного оружия, заявив, что сделка с Ираном была одной из худших и самых односторонних сделок, которые когда-либо заключались Соединенными Штатами.

Фактически, по данным американских спецслужб и Международного агентства по атомной энергии, соглашение с Ираном существенно ограничило иранскую ядерную программу.

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И как ни странно, Трамп вскоре вступил в переговоры о том, что на самом деле стало одной из самых односторонних и обреченных на провал сделок Америки - соглашение  с Талибаном  о выводе всех американских войск из Афганистана.


Генерал США в отставке Дэвид Петреус, который ранее командовал войсками США в Афганистане, рассказывает в подкасте Audible, что сделка с Талибаном "причисляется к худшим дипломатическим соглашениям в нашей истории. Мы дали талибам то, что они хотели и мы уходим. Единственное, что мы получили взамен, это обещание, что они не нападут на нас, когда мы начнем уходить".

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Президент Джо Байден стал вторым президентом, который провалил политику в отношении Афганистана, когда он пошел еще дальше и исполнил сделку, о которой договорилась команда Трампа, что привело к катастрофическому  выводу войск  из Афганистана два года назад.


А 15 августа 2021 года талибы уже вторглись в столицу Афганистана Кабул. С тех пор они запретили женщинам работать и не позволили девочкам старше 12 лет  продолжать учится в школе. Афганистан - единственная страна в мире, которая отстранила девочек от посещения школ, а женщин — от университетов.

Согласно докладу ООН, опубликованному два месяца назад, Талибан также предоставил убежище примерно 20 террористическим группировкам, включая Аль-Каиду. Летом 2021 года, когда американские военные стали из Афганистана уходить, осталось 70 000 бронетехники и более 100 вертолетов, арсенал которых оценивается в 8,5 миллиардов долларов по данным ООН.

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Почему Трамп и Байден допустили эти ошибки

Два года назад команда Трампа договорилась о полном выводе войск США из Афганистана, что дало Талибану полную победу, которую им никогда не удавалось одержать на поле боя, в то время как команда Байдена реализовала этот глубоко ошибочный план, по глубокому убеждению многих политиков и экспертов во всем мире.

Это соглашение закончилось поспешным выходом американских войск и хаотичными сценами, когда тысячи отчаявшихся афганцев пытались вылететь из аэропорта Кабула в августе 2021 года. Переданные по телевидению сцены хаоса в аэропорту напоминают Сайгон (морской порт во Вьетнаме) в конце войны. 

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Несколько слов  про Лизу Кертис (Lisa Curtis), которая была высокопоставленным чиновником, работавшим в Белом доме специалистом по Афганистану во времена администрации Трампа. В интервью подкасту Audible Кертис рассказала, что официальные лица США, которые вели переговоры с Талибаном с начала 2019 года, дали Талибану практически все, чего они хотели, но получили очень мало взамен. Талибан пообещал порвать с «Аль-Каидой» и начать настоящие переговоры о разделе власти с избранным афганским правительством, но этого не произошло.

Кертис сказала, что Трампа никогда особо не интересовали детали переговоров с Талибаном, он заботился только о выводе американских войск. Талибан, также знал, что Трамп уже давно критикует участие США в Афганистане и хочет вывести оттуда войска.

Трамп всегда гордился своим, так называемым «искусством сделки», но переговоры его администрации с Талибаном больше походили на невежественного покупателя, который покупает машину и говорит продавцу «Я заплачу полную цену» еще до начала переговоров.

Кертис говорит, что в какой-то момент во время переговоров, в которых она участвовала в Дохе (Катар), официальные лица Талибана, похоже, не поверили, что США действительно покидают Афганистан, поэтому главный переговорщик США, бывший посол Залмай Халилзад, пригласил американских офицеров, чтобы те объяснили, как они будут выводить свои войска.

Офицеры США использовали планшет, чтобы показать талибам незасекреченные местоположения позиций американских войск в Афганистане и пути выхода.

Кертис говорит, что переговоры с Талибаном были также ошибочными, потому что США согласились с требованием Талибана об исключении избранного афганского правительства из всех переговоров с США. Кертис говорит, что это создало впечатление, что США поддерживает Талибан, и как считается, это деморализовало афганское правительство, что также способствовало его быстрому падению.


Халилзад говорит, что решение вести прямые переговоры с Талибаном было принято потому, что «военная ситуация на местах продолжала ухудшаться, а планов в краткосрочной победе не было. План заключался в том, что успех в переговорах с Талибаном откроет дверь к переговорам между [афганским] правительством и Талибаном». Халилзад добавил: «Это действительно произошло, хотя и не завершилось удачей».

Далее события разворачивались следующим образом. Генерал США Марк Милли, главный военный советник Байдена, предупредил, что афганская армия потерпит крах и Талибан победит, если США выведут все силы из Афганистана. Однако Байден все-таки объявил о выводе всех сил США из Афганистана, при этом представитель Талибана выразил радость и удивление по поводу этого решения.

Сразу же между ведущим американским переговорщиком с талибами Халилзадом и тогдашним президентом Афганистана Ашрафом Гани возникла в отношениях напряженность, но это, в последствии, не помешало их обоих обвинить в победе Талибана. В итоге Гани бежал в Узбекистан, оставив свой пост и вызвав чувство предательства среди своих советников, а Байден во время брифинга в Белом доме переложил вину на афганцев, заявив, что афганские силы не желают сражаться за свою страну.

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До сих пор эксперты и политологи не могут найти причины решения президента Байдена по выводу американских войск из Афганистана, поскольку внутри Демократической партии не было сильного требования по выводу войск.

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