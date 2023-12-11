Huawei обошла американские санкции, касающиеся микросхем в производстве современных смартфонов

Согласно последним данным исследовательской компании TechInsights, смартфон Mate 60 Pro компании Huawei демонстрирует "большой прогресс" в области разработки и проектирования радиочастотных чипов в Китае.

В телефонах компании из Шэньчжэня используются радиочастотные переключатели Maxscend Microelectronics и модули усиления мощности Beijing OnMicro Electronics. Архитектура разработана "специально для китайской промышленности и предполагает сотрудничество между Huawei и ее поставщиками", говорится в сообщении TechInsights, опубликованном в понедельник.

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Важно отметить, что достижения в области разработки чипов позволяют предположить, что аппаратное обеспечение Huawei способно конкурировать с лучшими в мире устройствами вообще без доступа к поставщикам из США. Радиочастотные чипы управляют связью смартфона c базовыми станциями, подключенными к интернету, что на самом деле является основной функцией любого устройства.

Телефон Mate 60 вызвал ажиотаж уже в тот момент, когда дебютировал в конце августа со своим 7-нанометровым процессором, показав, что Китай обладает передовыми возможностями производства полупроводников, которым американские торговые санкции пытались помешать. Это означало, что Huawei в производстве современных смартфонов смогла обойтись без чипов Qualcomm, и дальнейшее развитие событий показывает, что компания находит обходные пути для включения в свой бизнес большего числа ключевых игроков американской отрасли, таких как Skyworks и Qorvo.

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Напомним, что 7-нанометровый процессор был разработан Huawei и произведен шанхайской компанией Semiconductor Manufacturing International, которая сейчас находится под следствием регулирующих органов США.