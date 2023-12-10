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Gorovic
Apple подтвердила, что отключила функцию iMessage для Beeper Mini из-за рисков безопасности
Соучредитель Beeper считает, что дело не в "безопасности". Он заподозрил Apple в препятствовании работы аналога iMessage на Android

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Недавно функция iMessage в приложении Beeper Mini для телефонов Android перестала работать, проработав при этом всего неделю. Вскоре после этого Apple выступила с заявлением, подтверждающим, что служба была закрыта, поскольку компания обеспокоена безопасностью и конфиденциальностью своих пользователей. В свою очередь это также может означать, что это может помешать правильной работе любых будущих версий Beeper Mini.

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Beeper Mini не сдается и сообщает, что скоро появится исправление для восстановления функции iMessage на смартфонах Android. Изданию 9to5Mac было передано заявление  от Apple, в котором говорилось, что компания заблокировала приложение Beeper Mini iMessage на Android, чтобы защитить своих пользователей.

Программа прекратила работу в пятницу днем, но на тот момент Apple не опубликовала заявления о том, что именно она стоит за этим закрытием. Заявление о закрытии было опубликовано позже:

«В Apple мы создаем наши продукты и услуги с использованием ведущих в отрасли технологий конфиденциальности и безопасности, которые позволяют пользователям контролировать свои данные и обеспечивать безопасность личной информации. Мы предприняли шаги для защиты наших пользователей, заблокировав методы, использующие поддельные учетные данные для получения доступа к iMessage. Эти методы представляли значительные риски для безопасности и конфиденциальности пользователей, включая возможность раскрытия метаданных и возможности нежелательных сообщений, спама и фишинговых атак. Мы продолжим выпускать обновления в будущем, чтобы защитить наших пользователей».


Несмотря на недавнюю неудачу, Beeper Mini, похоже, обладает железной волей и, как ожидается, выпустит обновление, которое, по-видимому, обойдет любой протокол безопасности, установленный Apple, чтобы снова сделать свой сервис iMessage активным для телефонов Android. Однако впереди может быть трудный путь, поскольку Apple заявила, что продолжит выпускать будущие обновления программного обеспечения для защиты своих пользователей.

В последнем обновлении iOS 17.2 компания представила «Проверку контактного ключа iMessage», но не подтверждено, предоставит ли она какое-либо обновление безопасности для противодействия Beeper Mini. Вот что заявляет Beeper:

«Мы поддерживаем то, что мы построили. Beeper Mini сохраняет конфиденциальность ваших сообщений и повышает безопасность по сравнению с незашифрованными SMS. Для тех, кто утверждает обратное, мы будем рады передать весь наш исходный код взаимосогласованной третьей стороне для оценки безопасности нашего приложения».


Последним заявлением компания Beeper Mini в значительной степени ввязалась в перетягивание каната с одной из самых больших компаний в мире, и, учитывая огромные денежные ресурсы, которыми располагает Apple, неудивительно услышать о судебной тяжбе, которая произойдет в будущем.

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Напомним, стартап Beeper mini для Android позволял полноценно общаться с владельцами iPhone через iMessage, минуя Apple ID, и по утверждению разработчиков Beeper, конфиденциальность и безопасность пользователей никак не затрагивалась.

#apple #android #imessage #beeper mini
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