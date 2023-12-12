Южная Корея стремится увеличить свои поставки вооружения за счет подводных лодок нового типа, которые потенциально могут дать малым и средним военно-морским силам в Тихом океане асимметричное преимущество в подводной войне.

Недавно морское новостное издание Naval News сообщило, что южнокорейская судостроительная компания HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) разрабатывает собственную подводную лодку среднего размера для экспортного рынка. Об этом заявил Вон-Хо Джу, главнокомандующий подразделения военно-морских и специальных кораблей HD HHI, при этом подчеркнув важность сотрудничества между HD HHI и Hanwha Ocean для повышения конкурентоспособности в международных тендерах.

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Фото: @Yonhap/Twitter

Южная Корея ранее продавала подводные лодки зарубежным странам, а в 2011 году "перебила" цену России, Франции и Германии по контракту на сумму 1,1 миллиарда долларов США на поставку Индонезии трех подводных лодок класса Тип-209.

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Организация "Инициатива по уменьшению ядерной угрозы" (NTI) отмечает, что первые две подводные лодки, KRI Nagapasa и KRI Ardadedali, были поставлены Индонезии в 2017 и 2018 годах, а третья субмарина, KRI Alugoro, была собрана компанией PT PAL в Индонезии при поддержке Южной Кореи в рамках соглашения по обмену технологиями.

Однако в марте 2022 года газета Asia Times сообщила, что Индонезия не удовлетворена работой своих подводных лодок южнокорейского производства, сославшись среди других технических проблем на проблемы с электропитанием, связанные с батареями. Южная Корея продолжила совершенствовать свои подводные лодки, создавая передовые конструкции, которые, предположительно, уже решили проблемы ее более ранних моделей.

Субмарина KSS-2, Фото: @Navalpost

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В другой статье Школы международных исследований (RSIS), Ричард Битцингер отмечает, что Южная Корея начала строительство подводных лодок в 1990-х годах KSS-1, которые представляли собой произведенные по немецкой лицензии лодки класса Тип-209, выпустив девять таких судов.

Битцингер говорит, что за KSS-1 последовал KSS-2 (лицензионная немецкая версия класса Type 214), и что КСС-2 более модернизирован по сравнению с КСС-1, который крупнее, тяжелее и, что наиболее важно, работает на основе технологии воздухонезависимой двигательной установки (AIP). В период с 2006 по 2017 год было построено девять КСС-2.

Субмарина КСС-2, Фото: @Navalnews

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За КСС-2 последовала КСС-3, одна из самых крупных подводных лодок водоизмещением 3000 тонн. Отмечается, что этот класс вооружен традиционными торпедными аппаратами и системой вертикального пуска (VLS) для противокорабельных, крылатых и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ).

КСС-3 также является первой в мире подводной лодкой, способной запускать баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ). Более поздние версии могут иметь 10-шахтную VLS для БРПЛ.

В настоящее время Южная Корея имеет две подводные лодки КСС-3, но планируется девять единиц. Новая экспортная подводная лодка среднего размера, скорее всего, будет вариантом KSS-3, при этом каждая единица будет спроектирована в соответствии с ограничениями на экспорт и спецификациями заказчика.

Подводная лодка KSS-3, @Wikipedia

Южная Корея, крупный развивающийся экспортер оружия, имеет все шансы стать крупным игроком на развивающихся рынках подводных лодок, особенно в соседней Юго-Восточной Азии.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Южная Корея была девятым по величине экспортером оружия в мире в 2022 году, на ее долю приходилось 2,4% мирового экспорта оружия, при этом большая часть ее продаж приходилась на Филиппины, Индию и Таиланд.

Данные SIPRI указывают на огромный скачок экспорта оружия из Южной Кореи в период с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год, демонстрируя рост на 74% за два пятилетних периода.

Интересно, что подводные лодки занимают первое место в списке военных предпочтений стран Юго-Восточной Азии, что обусловлено главным образом опасениями по поводу растущей военно-морской мощи Китая в Южно-Китайском море. Страны региона также участвуют в гонке вооружений на более низком уровне, когда соседи стремятся не отставать от военного арсенала друг друга.

В июле 2023 года издание Defense News сообщило что Сингапур получил первую из четырех подводных лодок типа 218SG немецкого производства для замены устаревших лодок классов Archer и Challenger. Defense News также отмечает, что Type 218SG специально разработан для тропических вод и обладает современными возможностями, значительной грузоподъемностью, высоким уровнем автоматизации, повышенной прочностью и оптимизированной эргономикой.

Немногим позднее Naval News также сообщило, что крупные судостроители, такие как французская Naval Group, испанская Navantia и Hanwha Ocean, предложили Филиппинам различные сделки по подводным лодкам, поскольку последние изо всех сил пытаются модернизировать свои вооруженные силы на фоне растущего давления Китая в Южно-Китайском море.

Однако, учитывая чрезмерную зависимость от США и ограниченный оборонный бюджет, неясно, есть ли у Филиппин политическая воля и ресурсы для реализации своих давних амбиций по созданию подводных лодок.

Субмарина Type 218SG, Фото @Straitstimes

Издание Asia Times также пишет об Индонезии, которая после долгих размышлений, все-таки выбрала в качестве ведущего партнера закупок подводных лодок Францию, а не Южную Корею. Она планирует приобрести две подводные лодки класса Scorpene по предварительному соглашению между PT PAL и Naval Group.

Индонезия рассматривает подводные лодки как средство асимметричной проекции силы, поскольку у нее самой нет ресурсов для создания военно-морского флота.

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Что касается данных о вооружении Китая, NTI отмечает, что по состоянию на март 2023 года Китай имел 56 подводных лодок, в том числе шесть атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), шесть атомных ударных подводных лодок (ПЛАРБ) и 44 дизель-электрических ударных подводных лодки (ДЭПЛ), при этом 17 из них 44 судна работают по технологии AIP.