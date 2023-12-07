Концепция внедорожника - "Разные поля, одни и те же вибрации".

Sony и Mercedes-Benz в сотрудничестве выпустили внедорожник A-Class Vibes, вдохновленный PS5. Новый автомобиль поставляется вместе с игровой консолью и игрой Grand Turismo Racing 7. Модель имеет ограниченный тираж – всего 50 экземпляров.

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Новый Mercedes-Benz в стиле PS5 имеет угловатую решетку воздухозаборника снаружи, белый цвет кузова и синюю подсветку. По стилю он реально напоминает консоль PS5. Автомобиль имеет центральную панель управления в синем стиле, с черным кожаным салоном. Концепция внедорожника - «Разные поля, одни и те же вибрации», призвана передать лучшее из мира Sony и Mercedes-Benz.

Считается, что новый внедорожник Classe A Vibes является большим шагом вперед в отношениях между гигантом электроники и компанией Mercedes. Интерьер автомобиля чем-то напоминает PS5, и включение в этот микс консоли PS5 действительно впечатляет.





Цены и доступность

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Цена внедорожника Mercedes-Benz, выпущенного ограниченным тиражом, составляет 60 356 долларов США. В комплекте с автомобилем соответственно предлагается игровая консоль PlayStation 5 и игра GT Racing 7. Другие, менее значительные, детали и характеристики нового внедорожника Mercedes-Benz EV, вдохновленного PS5, еще недоступны, но, как ожидается, он будет иметь премиальный внешний вид. Ограниченный тираж также добавляет автомобилю дополнительный уровень уникальности.