Это не физическая трансмиссия с множеством передач, а фиксированное количество переключателей с виртуальной схемой.

Toyota открывает новые горизонты на рынке электромобилей (EV), предлагая имитацию механической коробки передач, которая обещает в буквальном смысле пересмотреть впечатления от вождения. Эта инновационная система, потенциально имеющая до 14 передач, фактически знаменует собой продвижение в работе всех электромобилей в целом, сочетая традиционное вождение с футуристическими технологиями, сообщает сайт 4pda.

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Это будет первое внедрение, которому могут последовать другие производители электромобилей. В отличие от простого управления типовыми электромобилями, подход Toyota добавляет уровень взаимодействия, отсутствовавший до этого. Идея механической коробки передач в электромобиле интригует. Кроме того, многие профессиональные водители согласны с тем, что механическая коробка передач обеспечивает лучший контроль над автомобилем в определенных ситуациях. Это похоже на ручную настройку камеры, где опытный человек может добиться большего, соответствующим образом настроив настройки.

Система, как указано в недавней заявке на патент Toyota, позволяет водителям выбирать предпочтительное количество передач. Такая гибкость означает, что независимо от того, хочет ли водитель простую схему с шестью передачами или более сложную схему с 14 передачами, выбор остается за ним. Такой уровень настройки является беспрецедентным для электромобилей и может изменить правила игры, сделав электромобили более привлекательными для водителей.

Однако важно уточнить, что это не физическая трансмиссия с множеством передач. Вместо этого Toyota предлагает фиксированное количество переключателей с виртуальной схемой, которая переключается в ходе двиежения автомобиля. Например, выбор шестой передачи в шестиступенчатой схеме предложит системе включить седьмую передачу и далее. Этот подход сохраняет привычную механическую коробку передач, одновременно используя гибкость цифровых технологий.

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Однако встает вопрос, зачем переходить на 14 передач? Традиционная механическая коробка передач в бензиновых автомобилях редко превышает семь передач из соображений практичности. Однако в сфере электромобилей, где физические ограничения не так важны, Toyota исследует новые возможности. Этот шаг касается не только технических возможностей, речь действительно идет о предоставлении уникальных впечатлений от вождения, объединяющих старое с новым. Эта разработка вполне может установить новый стандарт в индустрии электромобилей, сделав электромобили не только ответственным, но и захватывающим выбором.