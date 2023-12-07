Обновление решило проблему повышенного потребления мощности для карт RX 7800/7700 и 7600 в режиме ожидания.

На днях компания AMD выпустила апдейт драйверов, представив множество улучшений, в частности поддержку HAGS (аппаратное ускорение планирования GPU), оптимизацию для последних игр и добавила эко-режим HYPR-RX. В обновлении также устранены некоторые проблемы, связанные с чрезмерным потреблерием мощности в режиме ожидания.

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Тестировщики из Tom's Hardware оперативно проверили новый драйвер и вынесли свой вердикт: графические процессоры Radeon RX 7000 после обновления стали потреблять меньше мощности, чем это было раньше. Однако проблемы затрагивали только конфигурацию с двумя мониторами с высокой частотой обновления, которые, собственно и были причиной высокого потребления энергии. Несмотря на то, что у AMD регулярно выходят обновления драйверов, устраняющие проблемы энергопотребления в моделях на базе Navi 31, 32 и Navi 33, видеокарты RX 7800/7700 и 7600 продолжают оставаться с тенденцией к чрезмерному энергопотреблению.

Последняя версия драйвера 23.12.1 значительно снизила энергопотребление в этих видеокартах. Серия RX 7900 показывает нам диапазон 15-17 Вт, RX 7800/7700 колеблется в диапазоне 12-13 Вт, а RX 7600 в режиме бездействия показала 8 Вт. Это существенное улучшение по сравнению с показателями 27,5-33 Вт для карт RX 7800/7700 и 17 Вт для RX 7600.

Тестирование проводилось с использованием монитора 4K 144 Гц и графических процессоров, объединенных в комплекс для оценки энергопотребления NVIDIA PCAT. В результате было выявлено, что снижение частоты обновления с 144 до 60Гц позволяет дополнительно сократить энергопотребление на 30%.

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Тем не менее, стоит отметить, что данные тесты проводились исключительно с использованием статического контента, что позволяет оценить ситуацию лишь частично. Даже незначительные движения мышки, могут существенно увеличить энергопотребление, что подчеркивает необходимость дальнейшего совершенствования технологий в плане энергопотребления. Важно, что компания AMD решила серьезно уделить внимание одной из основных проблем серии видеокарт RDNA3, однако, конечно, хочется надеяться на скорейшее получение новых решений в области энергопотребления в будущем.