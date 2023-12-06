NVIDIA прекращает производство версии RTX3050 8G и переключается на продажу версии RTX3050 6G.

Похоже, что 8-гигабайтный вариант RTX 3050 влияет на продажи RTX 4060 не так, как хотелось бы NVIDIA, и это заставило компанию принять решение о снятии с производства модели RTX 3050 8 ГБ. Вместо нее будет представлена новая версия с 6 ГБ памяти.

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Напомним, что RTX 3050 оснащена графическим процессором GA106 и была представлена на выставке CES 2022 через год после первого выпуска высокопроизводительных моделей этой серии. В этой же модели используется уменьшенный графический процессор с 2560 ядрами CUDA и 128-битной шиной памяти.

Память установлена на 14 Гбит/с, а TGP составляет примерно 130 Вт. Внешне видеокарта RTX 3050 очень похожа на RTX 4060, а будущая модель RTX 3050 с 6 ГБ памяти предполагает возможность использования 96-битной или 192-битной шины памяти. С учетом графического процессора GA106, возможны оба варианта, но есть предположение, что новая модель, скорее всего, получит короткую шину памяти.

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В последнее время серия RTX 3050 претерпела множество модификаций. В прошлом году NVIDIA выпустила новую версию с графическим процессором GA107 с меньшим TDP — 115 Вт. Между тем, ранее уже ходили слухи о потенциальном варианте GA107-325, предполагая, что он может появиться вместе с моделью с 4 ГБ памяти. Однако эти слухи так и не нашли подтверждения, сообщает Videocardz.