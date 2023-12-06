Ноутбук Qingyun L540 - это новейшая разработка Huawei с процессором собственного производства Kirin и с двумя вариантами операционной системы UOS и Galaxy Kirin на базе Linux.

Компания Huawei представила новый ноутбук, работающий на базе фирменного ARM-процессора Kirin, выполненного по технологии 5-нм техпроцесса. Это значительное преимущество перед процессорами Intel, которые используют 10-нанометровый чип. На данный момент, ноутбук будет доступен для продажи только на территории Китая с предустановленной операционной системой UOS или Galaxy Kirin, разработанной на основе Linux.

Ноутбуку дали название Qingyun L540. Об этом сообщает специализированное издание Huawei Central. Устройство не содержит американских центральных процессоров (CPU). Вместо них в Qingyun L540 установлен чип Kirin 9006C, который является собственной разработкой компании Huawei.

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Процессор Kirin 9006C

Kirin 9006C - это новейшее творение компании Huawei, о котором впервые стало известно в конце 2021 года в связи с презентацией мобильного компьютера Qingyun L410. Однако на тот момент информации об этом процессоре было не так много. С появлением ноутбука Qingyun L54 мы узнали гораздо больше о данном чипе, но один из наиболее важных вопросов остается без ответа - кто именно является производителем этого процессора? Учитывая, что TSMC - крупнейший мировой контрактный производитель микросхем и одна из нескольких компаний, освоивших технологию 5 нанометров, а по решению властей США с мая 2020 года лишена возможности сотрудничать с Huawei, то возникает вопрос - кто все-таки производитель чипа? Ведь собственного столь же продвинутого производственного предприятия у Huawei на данный момент нет.



Комплектация Qingyun L540

На территории Китая ноутбук Qingyun L540 будет предложен в различных комплектациях, и его стоимость будет определяться не только таким параметром как объем памяти, но также и типом установленной операционной системы. Версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного SSD накопителя обойдется приблизительно в 6 000 юаней, что на сегодня составляет примерно 76 800 рублей. За конфигурацию с 8 ГБ оперативки и 512 ГБ постоянной памяти придется заплатить минимум 6 500 юаней или около 83 200 рублей. Топовую версию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти можно будет купить за 7 000 юаней, что по текущему курсу в рублях составит около 89 700 рублей.



Операционная система Qingyun L540

Huawei Qingyun L540 с процессором Kirin на борту - это полностью китайский ноутбук, который поставляется с двумя вариантами операционной системы: UOS и Galaxy Kirin. Обе системы являются дистрибутивами Linux и разработаны в Китае. UOS, в частности, базируется на дистрибутиве Deepin Linux, который, между тем, является ответвлением Debian. Кстати, компания Huawei уже имеет опыт выпуска ноутбуков на базе Deepin Linux: первые модели были представлены осенью 2019 года.



Процессор Qingyun L540

Новый процессор Huawei оснащен четырьмя ядрами Cortex A77 с тактовой частотой до 3.13 ГГц и четырьмя ядрами A55 с тактовой частотой 2.05 ГГц. Видеоподсистема Mali-G78 MP2 с двумя ядрами обеспечивает вывод изображения на экран ноутбука Qingyun L540 с разрешением 2160x1440 пикселей.



Экран Qingyun L540

Экран ноутбука имеет размер 14 дюймов с обычной частотой обновления 60 Гц. Используется матрица IPS с углами обзора 178 градусов, заявлен 100% охват цветового пространства SRGB. Все конфигурации нового ноутбука Huawei оснащены аккумулятором емкостью 56 Вт·ч. Корпус защищен от ударов в соответствии с военными стандартами MIL-STD-810G, вес ноутбука составляет 1,45 килограмма, а его толщина в закрытом состоянии - 16 миллиметров. На боковых сторонах корпуса расположены два порта USB-A, один порт USB-C, разъем HDMI и разъем RJ-45 для подключения к проводной сети. Также имеются веб-камера, сканер отпечатков пальцев и поддерживается быстрая 65-ваттная зарядка.

У Huawei есть опыт в разработке ноутбуков на Deepin (дистрибутив Linux, основанный на Debian), которые были выпущены сразу после того, Microsoft заявила, что лишит всех владельцев ноутбуков Huawei обновлений Windows. Однако власти Китая сами пригрозили Microsoft, что в случае недоступности патчей, они также обещают проблемы. Частично Microsoft все же выполнила свои обещания - россине не могут скачивать патчи и обновления для Windows.

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