Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Huawei выпустила ноутбук с фирменным чипом Kirin 9006C
Ноутбук Qingyun L540 - это новейшая разработка Huawei с процессором собственного производства Kirin и с двумя вариантами операционной системы UOS и Galaxy Kirin на базе Linux.

реклама

Компания Huawei представила новый ноутбук, работающий на базе фирменного ARM-процессора Kirin, выполненного по технологии 5-нм техпроцесса. Это значительное преимущество перед процессорами Intel, которые используют 10-нанометровый чип. На данный момент, ноутбук будет доступен для продажи только на территории Китая с предустановленной операционной системой UOS или Galaxy Kirin, разработанной на основе Linux.

Ноутбуку дали название Qingyun L540. Об этом сообщает специализированное издание Huawei Central. Устройство не содержит американских центральных процессоров (CPU). Вместо них в Qingyun L540 установлен чип Kirin 9006C, который является собственной разработкой компании Huawei.

реклама


Процессор Kirin 9006C

Kirin 9006C - это новейшее творение компании Huawei, о котором впервые стало известно в конце 2021 года в связи с презентацией мобильного компьютера Qingyun L410. Однако на тот момент информации об этом процессоре было не так много. С появлением ноутбука Qingyun L54 мы узнали гораздо больше о данном чипе, но один из наиболее важных вопросов остается без ответа - кто именно является производителем этого процессора? Учитывая, что TSMC - крупнейший мировой контрактный производитель микросхем и одна из нескольких компаний, освоивших технологию 5 нанометров, а по решению властей США с мая 2020 года лишена возможности сотрудничать с Huawei, то возникает вопрос - кто все-таки производитель чипа? Ведь собственного столь же продвинутого производственного предприятия у Huawei на данный момент нет.


Комплектация Qingyun L540

На территории Китая ноутбук Qingyun L540 будет предложен в различных комплектациях, и его стоимость будет определяться не только таким параметром как объем памяти, но также и типом установленной операционной системы. Версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного SSD накопителя обойдется приблизительно в 6 000 юаней, что на сегодня составляет примерно 76 800 рублей. За конфигурацию с 8 ГБ оперативки и 512 ГБ постоянной памяти придется заплатить минимум 6 500 юаней или около 83 200 рублей. Топовую версию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти можно будет купить за 7 000 юаней, что по текущему курсу в рублях  составит около 89 700 рублей.


Операционная система Qingyun L540

Huawei Qingyun L540 с процессором Kirin на борту - это полностью китайский ноутбук, который поставляется с двумя вариантами операционной системы: UOS и Galaxy Kirin. Обе системы являются дистрибутивами Linux и разработаны в Китае. UOS, в частности, базируется на дистрибутиве Deepin Linux, который, между тем, является ответвлением Debian. Кстати, компания Huawei уже имеет опыт выпуска ноутбуков на базе Deepin Linux: первые модели были представлены осенью 2019 года.


Процессор Qingyun L540

Новый процессор Huawei оснащен четырьмя ядрами Cortex A77 с тактовой частотой до 3.13 ГГц и четырьмя ядрами A55 с тактовой частотой 2.05 ГГц. Видеоподсистема Mali-G78 MP2 с двумя ядрами обеспечивает вывод изображения на экран ноутбука Qingyun L540 с разрешением 2160x1440 пикселей.


Экран Qingyun L540

Экран ноутбука имеет размер 14 дюймов с обычной частотой обновления 60 Гц. Используется матрица IPS с углами обзора 178 градусов, заявлен 100% охват цветового пространства SRGB. Все конфигурации нового ноутбука Huawei оснащены аккумулятором емкостью 56 Вт·ч. Корпус защищен от ударов в соответствии с военными стандартами MIL-STD-810G, вес ноутбука составляет 1,45 килограмма, а его толщина в закрытом состоянии - 16 миллиметров. На боковых сторонах корпуса расположены два порта USB-A, один порт USB-C, разъем HDMI и разъем RJ-45 для подключения к проводной сети. Также имеются веб-камера, сканер отпечатков пальцев и поддерживается быстрая 65-ваттная зарядка.

У Huawei есть опыт в разработке ноутбуков на Deepin (дистрибутив Linux, основанный на Debian), которые были выпущены сразу после того, Microsoft заявила, что лишит всех владельцев ноутбуков Huawei  обновлений Windows. Однако власти Китая сами пригрозили Microsoft, что в случае недоступности патчей, они также обещают проблемы. Частично Microsoft все же выполнила свои обещания - россине не могут скачивать патчи и обновления для Windows.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде


#huawei #kirin 9006c #qingyun l540
Источник: huaweicentral.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Huawei представила 5-нм 8-ядерный процессор Kirin 9006C в ноутбуках Qingyun L540
Nvidia рассматривает Huawei как «грозного» конкурента в области производства ИИ-чипов
Компания Huawei выпустила эксклюзивный для Китая ноутбук с загадочной SoC Kirin 9006C
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Редакторы Индии не смогли отличить танк Т-72 от Abrams и опубликовали кадры с ЧВК Вагнер из Ростова
10
Россия бьёт рекорды по поставкам сжиженного газа в Европу — больше всего покупает Франция и Бельгия
2
Майнеры начинают закупаться видеокартами и другим вычислительным оборудованием
7
Геймер объединил на одном компьютере видеокарты Nvidia и AMD - в итоге FPS увеличилась в 3 раза
3
Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
3
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 43% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
30
Россия перенаправляет газ на внутреннее развитие после потери части рынка Японии
2
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
17
Rolls-Royce: водородные самолеты не будут играть роли, будущее за чистым топливом
1
Игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D стал ещё дешевле, чем в Чёрную пятницу
3
Китай строит гигантский подводный детектор нейтрино для поиска происхождения космических лучей
+
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
48
WP: ВКС РФ превосходят украинские воздушные силы – МиГ-29 не могут ни обнаружить, ни догнать Су-35
3
FP: ВСУ были нужны танки Leopard для атаки, но из-за своей слабости немецкая техника держит оборону
1
Военный эксперт рассказал об уникальных преимуществах российского дрона «Ланцет»
+
AALTO планирует обеспечить доступ к интернету по всему миру с помощью солнечных дронов
+
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
7
Обновленные первые сборы «Аквамен 2» указывают на провал
+
Обновление Windows 11 23H2 снижает производительность. Возможная причина антивирус от Microsoft
7
Су-34 получил возможность использовать одновременно 4 "умных" ФАБ-500 и показал это на видео
1

Популярные статьи

8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
10
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
36
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
15
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
6
Российский флот пополнится новыми десантными кораблями проекта 11711
+
Почему китайский самолет "пухлая девчонка" Xian Y-20 так напугал США
3
Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака
4
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
10
Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая
11
Консоли Xbox - не задумывайся, просто верь
+

Сейчас обсуждают

Eaec
13:09
что с еплетом, замерзший Трусикерчик? ты там грейся, а то ты от холода еще больше стал нести пургу. https://www.rbc.ru/politics/05/12/2023/656f55859a7947501870bf8d «Компания Palladium хочет засв...
Азербайджан оказался партнёром по производству боеприпасов для Украины
Eisbrecher
13:09
>>RX6500XT, она дешевле чем 1650, но скорость такая же, а на шине 4.0 она получает БЕСПЛАТНЫЙ буст до уровня 1660. А, так вот как это называется? Не пользователь получает штраф к производительности, ...
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Drunk Axxturel
13:05
Дровишка
NVIDIA выпустила хотфикс 546.31 к вчерашнему драйверу GeForce Game Ready 546.29
Чaтo-Б0t
13:01
Респект автору за интересный и достойный материал.
БМ-13 "Катюша" - как в СССР создали РСЗО еще до того, как это стало мейнстримом
valderm
12:59
неадекватно по сравнению с чем? обоснуйте
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Umid Xaydarov
12:58
ВОУ ВОУ путя в эмиратах . вой кринж будет если его там примут.
В США нашли подтверждение успехам российской армии под Авдеевкой свежими данными геолокации
Чaтo-Б0t
12:58
Не юли, какол. Скриншотик с этой твоей пейсанины я уже отправил в приёмную "ребяткам из Детского Мира".
Азербайджан оказался партнёром по производству боеприпасов для Украины
Eaec
12:58
Что с еплетом, отмороженный Трусикёрчик? Выступление занюханного президента украины на скандальном брифинге в конгрессе сша было отменено, потому что «ситуация изменилась» https://news.mail.ru/p...
В США нашли подтверждение успехам российской армии под Авдеевкой свежими данными геолокации
valderm
12:57
составили топ худших от амуде, а где худших от куянга?
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Nacvark
12:54
Для Африки самое то.
Африканская страна получила от США новейшие танки Abrams M1A2 SEPv3 и ждёт отправки 500 M2 Bradley
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем