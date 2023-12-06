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По словам генерального директора Nvidia, компания Huawei входит в число "очень опасных" конкурентов в гонке по производству лучших чипов искусственного интеллекта.
Huawei и другие активно расширяющиеся группы стартапов, работающих в этом направлении, бросают серьезный вызов доминирующему положению Nvidia на рынке ускорителей искусственного интеллекта, заявил в среду журналистам генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг во время своего визита в Сингапур.
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Huawei со штаб-квартирой в Шэньчжэне фактически стала лидером по разработке чипов, и оказалась в этом году в центре всеобщего внимания с удивительно продвинутым процессором для своих смартфонов.
"У нас много конкурентов, как в Китае, так и за его пределами", - говорит генеральный директор Nvidia. "Большинству наших конкурентов все равно, где лично я нахожусь. Они хотят конкурировать с нами везде, где бы мы ни находились".
Вопросы, связанные с Китаем, занимали значительное место во время визита Дженсена Хуанга в Сингапур, где он встретился с премьер-министром Ли Сянь Луном, чтобы обсудить стратегию в глобальной гонке ИИ. Чипы Nvidia стали самым "горячим" товаром в AI-буме, поскольку они обеспечивают наиболее эффективный метод обучения больших моделей данных, подобных той, что лежит в основе ChatGPT.
Однако США повысили барьеры на их продажу в Китай, еще больше ужесточив доступ Китая к чипам Nvidia для искусственного интеллекта. Это произошло в середине октября. "Мы не можем позволить Китаю получить эти чипы. И точка!", - заявила недавно министр торговли Джина Раймондо.
На долю Китая исторически приходилось около 20% продаж Nvidia, заявил генеральный директор, и компания продолжит «аккуратно» соблюдать торговые правила. Однако Nvidia будет поставлять на китайский рынок продукцию, строго соответствующую последним правилам Вашингтона, добавил руководитель.