Автостат опубликовал список самых продаваемых в России кроссоверов и внедорожников.

Самым продаваемым автомобилем в России стал китайский внедорожник Haval Jolion. Только за ноябрь было продано 7226 этих автомобилей. Цена на модель начинается с 1 949 000 рублей (базовая модель с механической коробкой передач), в эту стоимость включена еще скидка в размере 100 тысяч рублей. Однако, как выяснилось, в некоторых автосалонах Москвы базовая комплектация данной модели отсутствует. Минимальная стоимость Haval составляет 2 200 000 рублей - за эти деньги предлагается комплектация Comfort с автоматической трансмиссией и 1.5-литровымй бензиновым двигателем, сообщает агентство "Автостат".

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Напомним, Haval - это китайский автомобильный бренд, принадлежащий компании Great Wall Motors. В России Haval стал особенно популярным в последние годы. Автомобили этого бренда отличаются доступной ценой, высоким качеством и надежностью. Haval также уделяет большое внимание экологичности своих автомобилей.

На втором месте по популярности в России оказалась Lada Niva Travel. Было продано 5008 таких автомобилей. Этот автомобиль сменил на рынке устаревшую модель Chevrolet Niva. Внешний вид обновленной модели напоминает Toyota RAV4, но технические характеристики остались прежними. Автомобиль оснащен 1,7-литровым двигателем мощностью 80 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Минимальная цена на эту модель составляет 1 217 900 рублей за версию Classic 24.



Третье место занял внедорожник Lada Niva Legend. В ноябре был продан 4731 такой автомобиль. Стоимость базовой комплектации Classic 24 составляет 929900 рублей согласно данным с официального сайта АвтоВАЗа.