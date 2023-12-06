В Китае представлен последний флагман бренда с быстрой беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт и оперативной памятью до 24 ГБ

Компания OnePlus официально представила смартфон OnePlus 12. Модель с максимальными характеристиками обладает большим объемом оперативной памяти, который, как шутят некоторые пользователи, превышает объем памяти их настольного игрового компьютера.

Несмотря на то, что базовая модификация флагманского смартфона имеет 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти, топовая версия, предлагаемая покупателям в Китае, включает 24 Гб ОЗУ и 1 Тб встроенной памяти. Конфигурацию устройства, планируемого к выпуску на международный рынок в начале 2024 года, компания пока не раскрывает.

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Оперативная память телефона - не единственная особенность, о которой сейчас все говорят. Скорость зарядки впечатляет не менее. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, и беспроводную - мощностью 50 Вт (функция, которая полностью отсутствовала в OnePlus 11). По отзывам пользователей, быстрая зарядка мощностью 100 Вт, скорее всего будет равна 80 Вт. Что касается аккумулятора OnePlus 12, то известно, что он имеет номинальную емкость 5400 мАч.

Оносительно камер. OnePlus 12 оснащен тройной задней камерой, состоящей из 50-мегапиксельной основной, 64-мегапиксельной перископической телекамеры с 3-кратным оптическим зумом и 48-мегапиксельной сверхширокой камерой. Камера бренда Hasselblad обеспечивает устройство 3-кратным оптическим зумом. Телефон работает на базе последнего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Доступные цвета - зеленый, белый и черный, а пыле- и водонепроницаемость телефона соответствует стандарту IP65, что на ступень выше, чем IP64 в модели OnePlus 11. На практике это означает, что защита от пыли не изменилась, однако появилась защита не просто от капель воды, а от значительной струи воды.

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OnePlus пока не подтверждает точную дату выхода телефона на международный рынок, но по слухам, запуск состоится в конце января. В Китае стоимость телефона начинается от 4,299 иен (около 606 долларов США) за модель начального уровня с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, а если говорить о полном объеме 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти, цена возрастет до 818 долларов США. Международные цены пока не объявлены.