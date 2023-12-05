WhatsApp представил в последней бета-версии чат-бота с искусственным интеллектом, улучшающего взаимодействие с пользователем.

Популярный мессенджер WhatsApp тестирует функцию чата с искусственным интеллектом в последней бета-версии WhatsApp для Android. В этой бета-версии представлена новая кнопка быстрого доступа, которая предоставляет пользователям быструю возможность подключиться к чат-боту с искусственным интеллектом, устраняя при этом необходимость поиска в списке чатов.

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Согласно сообщениям, новая функция расположена в верхней части кнопки «Новый чат» в разделе «Чаты» WhatsApp. Это дополнение призвано упростить доступ к чат-боту с ИИ и улучшить поддержку пользователей. Чат-бот с искусственным интеллектом способен отвечать на вапросы о WhatsApp, предлагать различную помощь и даже помогать пользователям с такими задачами, как планирование встреч или бронирование билетов.

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Интересно также, что во время мероприятия Meta Connect Марк Цукерберг представил своего чат-бота с искусственным интеллектом. Это продукт последних исследований больших языковых моделей (LLM) и мощной модели Llama 2. Чат-бот Meta, также как и WhatsApp, предназначен для помощи пользователям в решении различных задач, включая планирование поездок, генерацию рекомендаций, доставку юмористических шуток, разрешение дебатов в групповых чатах, а также служит информационным ресурсом, аналогичным ChatGPT, Bard или Bing.