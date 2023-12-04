Многие пользователи даже не знают о существовании опции истории уведомлений.

В 2020 году Google добавил историю уведомлений в Android как очень долгожданную и почти революционную опцию. Эта опция позволяет получить доступ к уведомлениям, которые были случайно удалены. Это действительно полезная опция, хотя о ней мало кто знает.

реклама



Вообще говоря, эта функция по умолчанию отключена в целях конфиденциальности. Но если нужно ее включить, то это довольно просто, по крайней мере, на Pixel. В меню "Настройки" есть специальный раздел настроек уведомлений, в котором наверху прямо упоминается о существовании "Истории". Там ее можно и включить.





Функция собирает уведомления в течение ограниченного времени и группирует их по приложениям и порядку получения. После включения функции на устройстве Pixel пользователь получает удобный ярлык на панели уведомлений для быстрого доступа к истории уведомлений, что облегчает ее дальнейшее использование.

И Samsung, и OnePlus, спустя три года существования истории уведомлений, продолжают без необходимости скрывать эту функцию из поля зрения.

Несмотря на то, что история уведомлений доступна на Android устройствах уже три года, некоторые популярные устройства продолжают без видимых причин скрывать эту функцию от пользователей. В частности Samsung и OnePlus.

В OxygenOS 13, версии, доступной в настоящее время для OnePlus Open, история уведомлений находится в разделе «Настройки» > Уведомление и строка состояния > Дополнительные настройки > История уведомлений. Как видим - опция буквально "зарыта" на три уровня, и ни на одной из предыдущих шагов нет упоминания о его существовании.

В Samsung One UI 6 ситуация практически идентична. Историю уведомлений можно найти в разделе «Настройки» > Уведомления > Расширенные настройки > История уведомлений.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Samsung и OnePlus убрали удобный ярлык для доступа к истории уведомлений, что означает, что пользователю придется проходить через все шаги настроек каждый раз, когда он захочет использовать эту функцию. Это, на самом деле, очень странная и печальная ситуация, ведь функция истории уведомлений действительно полезна.