WhatsApp выпустил функцию "Закрытие чатов", которая ограничивает доступ к особо важным перепискам.

WhatsApp добавляет еще один уровень защиты паролем конфиденциальных разговоров. В роли такой защиты выступают секретные коды, с помощью которых можно установить уникальный код чатов на случай, если доступ к телефону и WhatsApp кто-то получит.

Суть функции в том, что все чаты с секретным кодом скрываются из основного списка бесед. Только когда вы введете секретный код в строке поиска вверху, этот чат появится. Однако это необязательная функция. Вы можете выбрать, чтобы защищенные кодом чаты, оставались видимыми на главной странице бесед.

реклама



Чтобы еще больше упростить конвейер конфиденциальности, пользователи смогут размещать новые чаты за стеной кода, просто нажав и некоторое время удерживая панель чата в списке разговоров. Функция секретного кода начала распространяться сегодня среди пользователей WhatsApp через официальный канал. Похоже, что это будет поэтапным внедрением, так как в блоге WhatsApp говорится, что секретные коды будут доступны по всему миру "в ближайшие месяцы".



Как включить секретные коды в WhatsApp

Чтобы включить секретные коды для чатов WhatsApp, сначала нужно активировать функцию блокировки чата.

1. Откройте WhatsApp и нажмите на чат длинным нажатием.

2. Выбрав чат, нажмите на иконку с тремя точками для открытия меню.

3. В выпадающем меню нужно выбрать пункт "Заблокировать чат".

4. Подтвердите пароль блокировки экрана вашего телефона или произведите авторизацию при помощи Face ID или отпечатка пальца .

После включения функции блокировки чата, все защищенные чаты будут скрыты в отдельной папке. Эта папка имеет название "Заблокированные чаты" и появится наверху списка чатов.

Включение секретного кода

1. Откройте папку "Заблокированные чаты".

2. Нажмите на иконку меню с 3-мя точками в правом верхнем углу, далее "Настройки блокировки чата".

3. На следующей странице выберите "Секретный код", задайте пароль. Все готово!

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Содержимое уведомлений для заблокированных чатов скрыто, однако надо помнить, что сохранение медиафайлов в автоматическом режиме будет заблокировано. Кроме того, включение блокировки чата на одном устройстве не будет распространяться на другие устройства, на которых зарегистрирована та же учетная запись.