Pac-Man - это классика, которая стала одной из самых прибыльных игр всех времен, и в которую всё еще играют.

Если вы выросли в 80-х или 90-х годах, то велика вероятность, что вы знакомы с Пакманом (Pac-Man). Эта культовая аркадная игра, разработанная японской компанией Namco, покорила мир и стала одной из самых прибыльных игр всех времен.

Дебютировав в мае 1980 года, она не просто стала мировым хитом, а превратилось в феномен поп-культуры, который вошел в сознание миллионов людей. Игра настолько популярна, что вошла значимыми эпизодами в несколько популярных телесериалов, таких как "Круши Ральф" (Wreck-It Ralph), "Пиксели" (Pixels), а также была включена в конструкторский набор LEGO Icons, а еще вышла в свое время по поисковым запросам на первое место, обогнав такие игры как "Пикачу" и Sonic the Hedgehog. Pac-Man продолжает ежедневно получать тысячи поисковых запросов по всему миру. Только по одному лишь Яндекс wordstat цифра на сегодняшний день по запросу "Пакман" достигает 100 тысяч в месяц.

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Даже Google решил отдать дань и создал специальный подарок к 30-летию веселого желтого грызуна еще в мае 2010 года - это интерактивный дудл. Этот дудл, который, кстати, также оказался первой игрой-дудлом от Google, позволяет поиграть в Пакман прямо в браузере. Дудл Google доступен и сегодня, и если вы испытываете ностальгию или хотите познакомить с игрой своих детей, то ничто не помешает поиграть в эту игру прямо сейчас.

Вам не потребуется устанавливать дополнительное программное обеспечение или использовать другие инструменты, чтобы играть в Pac-Man из любого браузера. Если вы используете Google Chrome, то все, что нужно сделать, это ввести ключевое слово "Pac-Man" в адресной строке, далее Google выдаст над результатами поиска изображение игры. Затем просто нажмите на синюю кнопку "Играть" или кликните на сам банер, чтобы открыть игру. Если вы используете другой браузер или хотите насладиться игрой в полноэкранном режиме, вы можете просто зайти на официальную страницу Doodle Pac-Man. В игру можно играть, используя клавиши со стрелками на клавиатуре в любом браузере.



Геймплей дудл Google

Вы увидите перед собой темный экран-лабиринт. Навигация в дудл осуществляется клавишами-стрелками клавиатуры компьютера. Цель состоит в том, чтобы желтым грызуном съесть все шарики и не попасться в лабиринте ни одному из четырех разноцветных призраков. Если вы попадетесь, то вы потеряете одну из трех жизней. "Съедайте" как можно большие мигающих точек, тогда призраки начнут окрашиваться в синий цвет, а при столкновении с ними, не они вас будут съедать, а вы их. Поедание синих призраков будет приносить игроку дополнительные очки. Если увидите вишню и фрукты, то ешьте их, так как за это дают дополнительные бонусы. Однако надо сказать, что на клавиатуре для ПК геймплей не слишком удобен, так как это простой дудл. Однако на Google Play можно скачать полноценное приложение с этой игрой.

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Интересный факт. Несмотря на то, что в Японии игра была воспринята более, чем спокойно, она, тем не менее, обрела большой успех в Америке. Это произошло благодаря нетрадиционному подходу в игровом процессе - отсутствие насильственных элементов в Pac-Man показалось в США чем-то неординарным и открыло доступ к геймплею для более широкой аудитории, включая женщин и детей, что в свою очередь способствовало ее успеху и превращению в символ видеоигр.