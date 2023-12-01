Если размер обложки увеличат, то появится возможность более комфортного использования столь не дешевого устройства. Пока же размер обложки пользователей не устраивает.

Складные телефоны становятся в наши дни все более популярными, но это не значит, что их не нужно улучшать. Будь то большой раскладной телефон "книжка" или стильный телефон-ракушка - все еще остаются вопросы, связанные с дизайном и долговечностью. Конечно, за прошедшие годы произошло немало серьезных улучшений благодаря возросшей конкуренции в этом сегменте рынка. Несмотря на то, что компания Samsung была первопроходцем, казалось, что она застыла на месте, придерживаясь безопасного дизайна. Однако все изменилось с выходом Galaxy Z Flip 5 в этом году, и будет меняться в следующем, где, как ожидается, появятся новые экраны, которые устранят некоторые проблемы.

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Не так уж и удивительно, что Samsung решила сосредоточиться на повышении долговечности и надежности своих складных телефонов, а не на необычных функциях. Прошло четыре года после первого запуска Galaxy Fold, но базовый дизайн этого складного телефона так и не получил никаких изменений. Фактически, одна из самых больших претензий пользователей заключается в том, что внешний защитный экран слишком узок, что делает неудобным и даже трудным его использование в качестве обычного телефона в сложенном состоянии.

Согласно источникам, Galaxy Z Fold 6 будет иметь более широкий экран обложки, чтобы решить эту проблему. Точные цифры не были названы, но любая дополнительная ширина стала бы улучшением текущего дизайна и поставила бы его в один ряд с конкурентами. Конечно, это повлечет за собой изменение соотношения сторон внутреннего основного дисплея, который в итоге может выглядеть более квадратным, чем раньше.

Galaxy Z Flip 6 также получит более крупный экран обложки - 3,9 дюйма по диагонали против нынешних 3,4 дюйма. Это сравнимо с 4,0-дюймовыми iPhone 5s и iPhone SE (2016), которые являются последними маленькими iPhone, выпущенными Apple. Теоретически это означает, что на экране будет больше места для контента, а это в свою очередь откроет двери для большего количества приложений.

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Конечно, на практике может ничего не получится, потому что соотношение сторон экрана и его форма не будут такими же, как у iPhone. И, как и в случае с Galaxy Z Flip 5, набор приложений, которые можно использовать на этом внешнем экране, весьма ограничен. Нет никаких признаков того, что Samsung откроет экран обложки для большего количества приложений, как это делает Motorola Razr, поэтому влияние этого изменения в конечном итоге может быть очень минимальным.