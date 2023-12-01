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Gorovic
Перемирие между Израилем и ХАМАС продлили еще на один день, но оно может скоро закончиться
Сделка по продлению перемирия между Израилем и ХАМАСом до четверга оказалась под угрозой срыва после того, как ХАМАС в течение нескольких часов отказывался предоставить список заложников, в котором было 10 женщин и детей - условие, на котором настаивал Израиль, должно быть выполнено.

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После напряженных и продолжительных переговоров о продлении перемирия на седьмой день израильское правительство в конце концов приняло предложение ХАМАС освободить в четверг только восемь новых израильских заложников и согласилось засчитать двух израильско-российских заложников, освобожденных в среду, в число освобожденных в четверг, сообщили CNN несколько источников, знакомых с ходом обсуждений.

После того как Израиль отклонил одну из версий списка ХАМАС, в которой было семь женщин и детей, и тела еще трех человек, погибших, по их словам, в результате израильских бомбардировок, ХАМАС продолжил утверждать, что не может найти больше женщин и детей. Тогда ХАМАС предложил семь женщин и детей, а также трех пожилых людей, что, по словам одного из источников, также было сочтено неприемлемым для израильтян.

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В итоге ХАМАС дождался окончания срока действия перемирия и передал список, который Израиль принял - восемь новых заложников плюс двух израильтян и россиян, освобожденных в среду, по словам источников. Переговоры оказались нестабильными, что оставляет возможность того, что число заложников, освобожденных в четверг, может измениться.

Сейчас стороны находятся на этапе продления перемирия, когда ХАМАС должен предложить новый список из 10 заложников, чтобы получить еще 24 часа перерыва в боевых действиях. Учитывая серьезные проблемы, возникшие после того, как ХАМАС до последней минуты утверждал, что у него нет достаточного количества заложников, встревоженные переговорщики ожидают, что процесс продления перемирия на восьмой день может оказаться очень сложным.

Новые подробности о переговорах в среду подчеркивают шаткость нынешнего перемирия в войне между Израилем и ХАМАСом, в результате чего различные стороны активно готовятся к тому, что же будет после паузы, также возникают серьезные вопросы о том, сможет ли соглашение продержаться еще один день или Израиль снова начнет боевые действия.

До продления перемирия на два дня участники переговоров полагали, что ХАМАС, скорее всего, не сможет предложить больше женщин и детей, чтобы продлить паузу дольше. Если ХАМАС не сможет освободить живыми женщин и детей, Израиль вновь начнет военную кампанию, возможно, уже в эти выходные.

Израиль неоднократно заявлял, что военное давление помогает освободить заложников, и ХАМАС, вероятно, захочет получить лучшие условия для освобождения гражданских лиц и израильских солдат, как мужчин, так и женщин. Сделка, которая была заключена на прошлой неделе, касалась только женщин и детей.

Администрация Байдена утверждает, что она посоветовала Израилю применять гораздо более осторожный и "хирургический" подход, чем до паузы в боевых действиях, поскольку ожидается, что операции переместятся в южную часть Газы, где находится большинство жителей Газы.

В четверг на встрече в Иерусалиме госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от Нетаньяху обеспечить защиту гражданского населения на юге Газы до начала военных операций ЦАХАЛа.

"Крайне важно, чтобы Израиль действовал в соответствии с международным гуманитарным правом и законами войны, даже когда противостоит террористической группировке, которая не уважает ни того, ни другого", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве.

Блинкен также сказал, что Нетаньяху "согласился с необходимостью такого подхода" к защите гражданского населения и что израильское правительство предложило "конкретные шаги" для защиты гражданских лиц.

"Есть конкретные шаги - которые мне не следует подробно описывать здесь сегодня вечером, - которые мы знаем и которые мы слышали, и которые могут сделать все возможное, чтобы это произошло", - сказал Блинкен.

Насколько эти призывы будут приняты во внимание, пока неясно.

"Израиль и администрация США ведут тесный диалог по многим направлениям, - заявил израильский чиновник, - включая необходимость оказания давления на ХАМАС после паузы и необходимость оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Газы. В этих обсуждениях Израиль очень внимательно относится к точке зрения США".

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#израиль #израиль война #израиль и сектор газа
Источник: foxnews.com
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