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Гаубица PLZ-45A4: Важная часть китайского экспорта

Эта САУ представляет собой модернизированную версию PLZ-45, которая была разработана на основе израильской гаубицы Soltam M-68.
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PLZ-45A4 - это китайская самоходная артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц, разработанная китайской компанией Norinco. Эта САУ представляет собой модернизированную версию базовой PLZ-45, которая в свою очередь была разработана на основе израильской гаубицы Soltam M-68 в начале 1980-х, когда Китай стремился создать собственные передовые вооружения. 

История происхождения PLZ-45A4 уходит в конец 1990-х - начало 2000-х годов. Эта самоходная артиллерийская установка была принята на вооружение Народно-освободительной армии Китая и активно экспортировалась в другие страны. Но до этого была разработана PLZ-45 (иногда ее называют Туре 88) как альтернатива более дорогим импортным моделям, и в 1990-х годах, пройдя успешные испытания, была принята на вооружение китайской армии. Фото PLZ-45:

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PLZ-45 и PLZ-45A4 стали предметом интереса для многих стран в связи с их высокой производительностью и сравнительно низкой стоимостью по сравнению с аналогичными моделями других регионов. Среди стран, проявивших интерес, были некоторые арабские и азиатские страны, в том числе Пакистан, Оман и Саудовская Аравия. 

Что касается стоимости PLZ-45 на момент 2006 года для Саудовской Аравии, то ее цена составляла в среднем $7,4 млн за боевую единицу. Стоимость модели PLZ-45A4 по контракту на экспорт не раскрывается. Известно лишь, что PLZ-45A4 является одной из важных и активных моделей для китайского экспорта вооружений.

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В последние годы PLZ-45A4 продолжает привлекать внимание военных экспертов и потенциальных покупателей из-за своих технических характеристик. Установка имеет калибр 155 мм и обладает дальностью стрельбы до 50 км. Кроме того, она обладает высокой маневренностью благодаря максимальной скорости в 60 км/час, что делает ее весьма мобильной на поле боя. САУ обладает автоматизированной системой зарядки и наведения, а также имеет высокую мобильность благодаря мощному двигателю. Также может эксплуатироваться в различных климатических условиях. Фото PLZ-45A4:


Ключевые технические характеристики PLZ-45A4 включают в себя автоматическую систему заряжания, способную осуществлять зарядку и стрельбу без вмешательства экипажа. Установка также оснащена современными системами управления огнем, включая наведение и прицеливание.

PLZ-45A4 имеет современную комплексную систему наведения и контроля огня, которая позволяет ей эффективно поражать цели как на больших, так и на средних дистанциях. Это делает ее важным активом для артиллерийских подразделений.


Технические характеристики PLZ-45A4

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PLZ-45A4 оснащена 155-мм гаубицей L45, которая была разработана на основе 155-мм буксируемой гаубицы PLL-01. Китай получил технологию 155-мм гаубицы L45 от Австрии в начале 1980-х годов. До этого Китай уже разработал версию PLZ-45 с орудиями 52-го и 54-го калибров. Хотя PLZ-45A4 использует более короткую 45-калиберную пушку, она имеет модульную систему заряжания - это позволило увеличить дальность стрельбы. Новая гаубица также оснащена полностью автоматической системой заряжания боеприпасов. Максимальная скорострельность составляет около 6-8 снарядов в минуту.

PLZ-45A4 совместима со всеми стандартными боеприпасами НАТО. Она стреляет HE, HE-FRAG, дымовыми, осветительными и грузовыми снарядами. Максимальная дальность стрельбы стандартными снарядами составляет 20-25 км. При использовании снарядов повышенной дальности гаубица может достигать 39 км., а новые китайские снаряды с ракетным вооружением достигают максимальной дальности стрельбы почти 50 км.


Также эта гаубица  совместима с высокоточными управляемыми боеприпасами, такими как снаряды с лазерным наведением GP1, кстати они созданы по российской технологии "Краснополь". Их максимальная дальность стрельбы составляет 20-25 км. PLZ-45A4 также совместима с китайскими снарядами со спутниковым наведением.

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Цифровые технологии

Гаубица PLZ-45A4 использует все преимущества цифровых технологий ведения боя. Все процессы прицеливания максимально автоматизированы. Для открытия огня требуется всего 1 минута после получения координат стрельбы от передового наблюдателя. 


Двигатель

Двигатель расположен в передней части корпуса. Эта артиллерийская система приводится в движение дизельным двигателем, развивающим мощность 522 л.с. Неясно, используется ли новый двигатель или прежний дизельный двигатель Deutz, поскольку номинальная мощность PLZ-45A4 несколько отличается. Максимальная скорость на дороге, как сообщается, составляет всего 50 км/ч. Имеется вспомогательная силовая установка, которая питает все системы при выключенном основном двигателе.


Броня

Артиллерийская система имеет бронированный корпус и башню. Броня обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов.


Противопехотная защита

Гаубица также оснащена системами противопехотной защиты и автоматического пожаротушения,  а для самообороны может быть установлен 12,7-мм крупнокалиберный пулемет. PLZ-45A4 управляется экипажем численностью около 5 человек


Машина для пополнения боеприпасов  

PCZ-45 - это машина для пополнения боеприпасов. Она была разработана для поддержки гаубицы PLZ-45 и напоминает американскую машину пополнения боеприпасов M992 для гаубицы M109. PCZ-45 доставляет боеприпасы под броню и перезаряжает гаубицу, неся в общей сложности 90 снарядов с соответствующими зарядами. Боеприпасы подаются к гаубице по специальному конвейеру со скоростью 8 снарядов в минуту. PCZ-45 также оснащен краном, который используется для операций по перегрузке боеприпасов, а также для замены блока питания гаубицы или для других ремонтных, восстановительных и погрузочно-разгрузочных работ.


Типичная батарея PLZ-45A4 включает в себя около 6 самоходных гаубиц, 6 машин пополнения боеприпасов, командный пункт, 3 машины передового наблюдения, РЛС артиллерийской локации и корректировки огня, метеорологическую РЛС и машину технического обслуживания.

Более подробные технические характеристики остаются конфиденциальной информацией и ограничены для общего пользования. 

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Несмотря на то, что PLZ-45A4 была произведена Китаем, ее эффективность и технические характеристики привлекают внимание многих стран по всему миру, делая ее одной из востребованных самоходных артиллерийских установок на мировом рынке вооружений. 

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