Гаубица PLZ-45A4: Важная часть китайского экспорта
реклама
PLZ-45A4 - это китайская самоходная артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц, разработанная китайской компанией Norinco. Эта САУ представляет собой модернизированную версию базовой PLZ-45, которая в свою очередь была разработана на основе израильской гаубицы Soltam M-68 в начале 1980-х, когда Китай стремился создать собственные передовые вооружения.
История происхождения PLZ-45A4 уходит в конец 1990-х - начало 2000-х годов. Эта самоходная артиллерийская установка была принята на вооружение Народно-освободительной армии Китая и активно экспортировалась в другие страны. Но до этого была разработана PLZ-45 (иногда ее называют Туре 88) как альтернатива более дорогим импортным моделям, и в 1990-х годах, пройдя успешные испытания, была принята на вооружение китайской армии. Фото PLZ-45:
реклама
PLZ-45 и PLZ-45A4 стали предметом интереса для многих стран в связи с их высокой производительностью и сравнительно низкой стоимостью по сравнению с аналогичными моделями других регионов. Среди стран, проявивших интерес, были некоторые арабские и азиатские страны, в том числе Пакистан, Оман и Саудовская Аравия.
Что касается стоимости PLZ-45 на момент 2006 года для Саудовской Аравии, то ее цена составляла в среднем $7,4 млн за боевую единицу. Стоимость модели PLZ-45A4 по контракту на экспорт не раскрывается. Известно лишь, что PLZ-45A4 является одной из важных и активных моделей для китайского экспорта вооружений.
реклама
В последние годы PLZ-45A4 продолжает привлекать внимание военных экспертов и потенциальных покупателей из-за своих технических характеристик. Установка имеет калибр 155 мм и обладает дальностью стрельбы до 50 км. Кроме того, она обладает высокой маневренностью благодаря максимальной скорости в 60 км/час, что делает ее весьма мобильной на поле боя. САУ обладает автоматизированной системой зарядки и наведения, а также имеет высокую мобильность благодаря мощному двигателю. Также может эксплуатироваться в различных климатических условиях. Фото PLZ-45A4:
Ключевые технические характеристики PLZ-45A4 включают в себя автоматическую систему заряжания, способную осуществлять зарядку и стрельбу без вмешательства экипажа. Установка также оснащена современными системами управления огнем, включая наведение и прицеливание.
PLZ-45A4 имеет современную комплексную систему наведения и контроля огня, которая позволяет ей эффективно поражать цели как на больших, так и на средних дистанциях. Это делает ее важным активом для артиллерийских подразделений.
Технические характеристики PLZ-45A4
реклама
PLZ-45A4 оснащена 155-мм гаубицей L45, которая была разработана на основе 155-мм буксируемой гаубицы PLL-01. Китай получил технологию 155-мм гаубицы L45 от Австрии в начале 1980-х годов. До этого Китай уже разработал версию PLZ-45 с орудиями 52-го и 54-го калибров. Хотя PLZ-45A4 использует более короткую 45-калиберную пушку, она имеет модульную систему заряжания - это позволило увеличить дальность стрельбы. Новая гаубица также оснащена полностью автоматической системой заряжания боеприпасов. Максимальная скорострельность составляет около 6-8 снарядов в минуту.
PLZ-45A4 совместима со всеми стандартными боеприпасами НАТО. Она стреляет HE, HE-FRAG, дымовыми, осветительными и грузовыми снарядами. Максимальная дальность стрельбы стандартными снарядами составляет 20-25 км. При использовании снарядов повышенной дальности гаубица может достигать 39 км., а новые китайские снаряды с ракетным вооружением достигают максимальной дальности стрельбы почти 50 км.
Также эта гаубица совместима с высокоточными управляемыми боеприпасами, такими как снаряды с лазерным наведением GP1, кстати они созданы по российской технологии "Краснополь". Их максимальная дальность стрельбы составляет 20-25 км. PLZ-45A4 также совместима с китайскими снарядами со спутниковым наведением.
реклама
Цифровые технологии
Гаубица PLZ-45A4 использует все преимущества цифровых технологий ведения боя. Все процессы прицеливания максимально автоматизированы. Для открытия огня требуется всего 1 минута после получения координат стрельбы от передового наблюдателя.
Двигатель
Двигатель расположен в передней части корпуса. Эта артиллерийская система приводится в движение дизельным двигателем, развивающим мощность 522 л.с. Неясно, используется ли новый двигатель или прежний дизельный двигатель Deutz, поскольку номинальная мощность PLZ-45A4 несколько отличается. Максимальная скорость на дороге, как сообщается, составляет всего 50 км/ч. Имеется вспомогательная силовая установка, которая питает все системы при выключенном основном двигателе.
Броня
Артиллерийская система имеет бронированный корпус и башню. Броня обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов.
Противопехотная защита
Гаубица также оснащена системами противопехотной защиты и автоматического пожаротушения, а для самообороны может быть установлен 12,7-мм крупнокалиберный пулемет. PLZ-45A4 управляется экипажем численностью около 5 человек
Машина для пополнения боеприпасов
PCZ-45 - это машина для пополнения боеприпасов. Она была разработана для поддержки гаубицы PLZ-45 и напоминает американскую машину пополнения боеприпасов M992 для гаубицы M109. PCZ-45 доставляет боеприпасы под броню и перезаряжает гаубицу, неся в общей сложности 90 снарядов с соответствующими зарядами. Боеприпасы подаются к гаубице по специальному конвейеру со скоростью 8 снарядов в минуту. PCZ-45 также оснащен краном, который используется для операций по перегрузке боеприпасов, а также для замены блока питания гаубицы или для других ремонтных, восстановительных и погрузочно-разгрузочных работ.
Типичная батарея PLZ-45A4 включает в себя около 6 самоходных гаубиц, 6 машин пополнения боеприпасов, командный пункт, 3 машины передового наблюдения, РЛС артиллерийской локации и корректировки огня, метеорологическую РЛС и машину технического обслуживания.
Более подробные технические характеристики остаются конфиденциальной информацией и ограничены для общего пользования.
Несмотря на то, что PLZ-45A4 была произведена Китаем, ее эффективность и технические характеристики привлекают внимание многих стран по всему миру, делая ее одной из востребованных самоходных артиллерийских установок на мировом рынке вооружений.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила