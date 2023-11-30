Google заблаговременно объявлял о новых изменениях в политике удаления аккаунтов.

Google разрабатывает различные сервисы и большая их часть предлагается бесплатно, однако технологический гигант посчитал, что ведение учетных записей Gmail, которые в настоящее время неактивны и исчисляются миллионами, обходятся компании чересчур дорого.

Компания заблаговременно объявляла о новых изменениях в политике удаления аккаунтов, но время наступило и завтра 1 декабря, Google начнет удалят миллионы электронных писем и всю хранящуюся в них информацию (сообщения и мультимедийные файлы).

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Таким образом, вы можете остаться без аккаунта в Google Диск, Фото, Gmail, Meet и т. д., а также лишитесь входа на сайты, которые были привязаны к адресу электронной почты.

По словам компании, данный шаг также призван уменьшить риск, связанный с забытыми или неиспользуемыми учетными записями, особенно принимая во внимание потенциальную угрозу безопасности, обусловленную использованием старых или повторно используемых паролей.

Вашу учетную запись не закроют, если вы недавно ею пользовались. Google указывает, что они будут удалять только аккаунты, которые были обнаружены неактивными в течение двух или более лет. Единственное решение, которое поможет вам сохранить учетную запись, это успеть войти в Gmail уже сегодня 30 ноября 2023 года.

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В противном случае вы потеряете домен электронной почты, и он будет свободен для использования другим пользователем при регистрации. Также, как было указано выше, пользователь лишается Google Диска, Фото и не сможет пользоваться прочими полезными функциями, привязанными к почтовому аккаунту.