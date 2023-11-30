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Gorovic
NVIDIA возвращает флагманские игры в Китай с новым GPU GeForce RTX 4090 D
Новая видеокарта GeForce RTX 4090 D (Dragon) полностью соответствует экспортной политике США.

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Похоже, что у NVIDIA появился новый графический процессор. Этот GPU ориентирован прежде всего на игры, и станет известен как GeForce RTX 4090 D (Dragon), который разработан специально для Китая и предназначен для замены GeForce RTX 4090. Напомним, он был запрещен в поднебесной из-за рейтинга TPP (Total Processing Performance), превышающего 4800 баллов, сообщает Ixbt.

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Так как NVIDIA GeForce RTX 4090 оказалась в списке вместе с некоторыми другими видеокартами, которым запрещен экспорт в Китай в соответствии с последним экспортным контролем правительства США, то цена графического процессора из-за панических настроений сильно возросла. Прогнозируется дефицит, в результате чего цены не опускаются ниже 8000 долларов США. Более того, существующие запасы NVIDIA GeForce RTX 4090 оказались настолько финансово неподъемными для геймеров, что китайским фабрикам стало выгоднее собирать чипы из из этих же GPU и модифицировать их в решения для искусственного интеллекта с последующей продажей компаниям.

Чтобы не входить в противоречие с экспортной политикой США, GPU, скорее всего, будет с низким TPP, что означает, что мы видим новый SKU с более малым количеством ядер, для соответствия новым правилам. Это означает, что GeForce RTX 4090 D будет обладать несколько меньшей игровой производительностью и возможностями использования искусственного интеллекта, чем обычный "GeForce RTX 4090". Имеются в виду вычислительные возможности, а не поддержка на уровне программного обеспечения, поскольку возможности использования ИИ в целом остаются нетронутыми.

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Что касается доступности, то NVIDIA GeForce RTX 4090 D будет предлагаться партнерами AIC в Китае так же, как и GeForce RTX 4090. На упаковках проштампуют новое обозначение "D", а цены, как сообщает источники, будут аналогичны ценам на графические процессоры GeForce RTX 4090 Non-D, которые продаются по розничной цене  в 1599 долларов США или 12 999 юаней в Китае. Итак флагманский игровой GPU NVIDIA возвращается в Китай, что является большим счастьем для геймеров. Примечательно, что помимо RTX 4090 D, NVIDIA уже разрабатывает и другие GPU специально для Китая, ориентированных на работу с искусственным интеллектом, запуск которых ожидается в начале 2024 года.

#geforce rtx 4090 #geforce rtx 4090 d #gpu geforce rtx 4090
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Александр Рязанцев
12:14
В Китае делают видеокарты. Как им можно запретить что-то?
После RTX 4090 китайцы начали массово разбирать на чипы для ИИ пользовательские карты RTX 3090
Александр Иванов
12:14
С запретом доступа от русских 🤣 такое внутреннее что ссыкотно натовцам по нему плавать 🤣🤣🤣
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OgoGoLog
12:11
Угу, катера ВСУ со старлинком предают привет. А нет не передают им он действительно не помог. https://rg.ru/2023/09/13/starlink-otkliuchilsia-vo-vremia-ataki-na-sevastopol.html
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Galadriil
12:09
Тогда не удивительно
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RustamS
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А что за война будет? Кто на кого нападёт? Тайвань на Китай?
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