Драйвер предназначен для графических процессоров Radeon 5000/6000/7000 на базе архитектуры RDNA.

В новой версии Adrenalin от AMD 23.30.13.01 появилась поддержка Avatar: Frontiers of Pandora, которая выходит 7 декабря и является спонсируемой AMD игрой, которая получит эксклюзивную оптимизацию для графических процессоров Radeon и Ryzen. Игра также поставляется в комплекте с новейшими процессорами Ryzen 7000 и Radeon 7000 GPU.

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Помимо рутинных изменений, еще одним интересным дополнением является поддержка культового HAGS (hardware-accelerated GPU Scheduling). Хотя эта функция не упоминалась в официальных документах компании, участники форума Guru3D смогли заметить включение этой функции, что говорит о потенциальном возрождении этого в настоящее время. Поддержка HAGS в последний раз была замечена в драйвере AMD еще в 2020 году, который был ориентирован на линейку RX 5000, но после этого функция исчезла, и ее нигде нельзя было найти.



Некоторые вопросы, которые могут возникнуть в работе драйвера Radeon BETA:

1. Звук может периодически рассинхронизироваться с видео при записи из программного обеспечения AMD: Adrenalin Edition с кодеком AV1.

2. Периодическое повреждение можно наблюдать на гоночной трассе во время игры в EA Sports WRC.

3. Звезды могут периодически не появляться во время игры в Crysis Remastered.

4. Периодические микрозадержки могут возникать при запуске браузеров на базе Chromium в системах, в которых графический процессор Radeon RX серии 7000 соединен с дополнительным дисплеем, подключенным к процессору AMD Ryzen серии 7000.

С точки зрения того, чем на самом деле является HAGS, это, по сути, "планировщик задач" для графического процессора, который позволяет ему управлять своей видеопамятью и планировать задачи, потенциально повышая производительность и уменьшая задержку в определенных сценариях. Эта функция была введена с выпуском Windows 10, и хотя HAGS выступал в качестве отличного механизма для управления графическими задачами, у него не было доказательств какого-либо улучшения производительности, что стало основной причиной, по которой поддержка этой функции была прекращена еще в 2021 году.

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Причина включения HAGS в настоящее время пока не уточняется, однако важно отметить, что этот драйвер полностью отделен от основных, что показывает, что либо AMD хочет протестировать эту функцию в Avatar: Frontiers of Pandora, либо это сделано для чего-то еще, о чем мы пока не знаем. В настоящее время Team Red работает над многочисленными программными технологиями, такими как Anti-Lag+ и Fluid Motion Frames, и будет интересно посмотреть, каким будет будущее платформы Radeon.