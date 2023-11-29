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Gorovic
Интернет-браузер Samsung теперь доступен для Windows
Samsung предложил альтернативу интернет-браузеру Google Chrome для ПК.

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Samsung тихо, без особой шумихи выпустила версию своего интернет-браузера для ПК под управлением Windows.

Браузер Samsung (более известный как Samsung Internet Browser на мобильных устройствах) является обычным явлением на устройствах Samsung Galaxy, но впервые Samsung предоставила свой веб-браузер для пользователей Windows 10 и Windows 11.

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Samsung решила выпустить браузер через магазин Microsoft Store, и решила использовать скриншот Google Chrome в качестве описания к продукту. Это логично, поскольку браузер Samsung будет похож на Chrome, но также любопытно, что тот, кто добавлял в магазин браузер, не уделил времени созданию официального скриншота.

В описании Samsung просто указывает: "Samsung Internet обеспечивает наилучшие возможности просмотра веб-страниц благодаря различным функциям и защите вашей конфиденциальности". 

Относительно причин, по которым Samsung решила выпустить свой браузер для Windows, официального объяснения пока не поступало. Однако, можно предположить, что это связано с возможностью интеграции, которую Samsung предлагает между устройствами Galaxy - телефоном и планшетом, добиваясь плавного переключения между ними, с сохранением открытых вкладок и сохраненных ссылок. То есть, по сути, устраняя свою зависимость от браузера Chrome. Скачать браузер можно в Google Play или Microsoft Store.

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Для всех, кто имеет опыт использования Chrome на Windows, но больше не хочет пользоваться браузером Google, Samsung предлагает альтернативу.

#samsung #google chrome #браузер самсунг #интернет браузер
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