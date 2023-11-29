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Gorovic
Google Диск для iPhone получил функцию сканирования документов
Google также обновил сканер в приложении Диск для Android.

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Пользователи мобильного приложения Google Диск на устройствах iOS получают возможность использовать новую функцию, позволяющую быстро сканировать документы и размещать их в библиотеки, сообщает компания Google. Надо сказать, что данная функция уже доступна для устройств Android более десяти лет, однако владельцы iPhone и iPad ранее не имели такой возможности. Кроме того, Google обновил сканер в приложении Диск и для Android.

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Пользователи iPhone также получат преимущества новой функции автоматического создания заголовка на основе отсканированного текста, но эта функция пока доступна только для жителей США.  Google также заявляет, что улучшает процесс сканирования документов на устройствах Android, добавляя аналогичные функции, такие как автоматический захват документов при попадании их в кадр. 

В настоящее время большинство крупных облачных хранилищ предлагают встроенные функции сканирования для быстрого захвата документов с помощью камеры мобильного устройства. В 2015 году Microsoft запустила приложение Office Lens (теперь Microsoft Lens) для сканирования документов, а Apple встроила аналогичный сканер в приложение Notes в 2017 году.

В ближайшие три дня доступ к функции сканирования можно будет получить через значок камеры приложения. Сканер обнаруживает края документа в видоискателе, правильно выравнивает объекты и удаляет все блики и наклоны, обеспечивая чистое сканирование, готовое к загрузке.

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По данным Google, за один сеанс можно сканировать несколько страниц, пользователи могут при необходимости обрезать сканы, а пользователи, проживающие в США, как было отмечено выше, могут получать подходящие варианты заголовков на основе машинного обучения. С 2017 года Apple включила подобную функцию сканирования в стандартное приложение «Заметки».

#google диск
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