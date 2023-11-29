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Gorovic
SpaceX запустила 89 миссий в этом году, что пока не соответствует цели Илона Маска
Falcon 9, стала третьей ракетой в мире, которой удалось запуститься и приземлиться 17 раз.

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Когда 2023 год подходит к концу, самоцель SpaceX - стать первой компанией в мире, которая запустит 100 ракет в течение календарного года, становится все сложнее. Вчера поздно вечером ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это был 89-й испытательный запуск, у компании осталось четыре недели и два дня, чтобы запустить еще 11 миссий и завершить обозначенный период по запуску ста ракет. В начале этого года глава SpaceX Илон Маск заявил, что в 2023 году его ракеты будут запущены 100 раз, и в это число также входят запуски звездолетов.

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Ракета Falcon 9, взлетевшая вчера из Флориды, стала третьей ракетой в парке SpaceX и в мире, которой удалось запуститься и приземлиться 17 раз. Компания SpaceX постепенно увеличивала количество повторных запусков ракеты Falcon 9, а также вносила в нее различные ключевые модернизации.


Хотя первую ступень Falcon 9 можно быстро использовать повторно, изначально она была разработана для запуска миссий NASA на Международную космическую станцию (МКС). МКС расположена на низкой околоземной орбите (НОО), и эти параметры ограничивают способность Falcon 9 запускать полезную нагрузку, которую в промышленности и научных кругах называют высокой энергией орбиты. Эти орбиты имеют большую высоту, что требует от Falcon 9 более дальнего полета, чем в большинстве миссий, чтобы обеспечить вторую ступень достаточным количеством энергии для их достижения.

Несколько модернизаций Falcon 9 компании SpaceX были направлены на расширение использования этой ракеты на таких орбитах. Например, одно изменение, которое SpaceX внесла за последние годы, — это изменения на второй ступени для регулирования температуры топлива. Другие модернизации были сосредоточены на баках второй ступени и воспламеняющих жидкостях, чтобы увеличить расстояние, на которое она может долететь.

Falcon 9 совершил в этом году 83 полета. Наряду с этим, SpaceX также ускорила темпы запуска Falcon Heavy, поскольку ее крупнейшая действующая ракета в этом году совершила четыре полета, в результате чего количество успешных запусков достигло 87. В то же время SpaceX дважды запускала Starship со своих объектов в Техасе, в результате чего количество запусков в 2023 году увеличится до 89.

Таким образом, до конца 2023 года остается 11 запусков, что делает маловероятным достижение компанией SpaceX цели Маска - запустить 100 ракет за год. Тем не менее, 87 успешных запусков - это не малые достижения, поскольку это все еще самый высокий показатель для любой частной компании или правительственной организации. Чтобы понять масштаб деятельности SpaceX, отметим, что в третьем квартале компания обошла Китай по количеству запусков ракет.

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Однако с наступлением 2024 года ракетная индустрия готовится к новой эре. Новые ракеты от United Launch Alliance и Blue Origin находятся на завершающей стадии, и в декабре должен состояться первый полет ракеты Vulcan от ULA с новыми двигателями от Blue Origin. Эти ракеты больше и мощнее Falcon 9, а разгонный блок Centaur Vulcan предназначен для полета на более высокоэнергетические орбиты. Тем не менее, Starship SpaceX по-прежнему остается самой мощной ракетой, и как только она вступит в эксплуатацию, индустрии по запуску ракет придется иметь дело с ракетой, которая, возможно, вообще не потребует разделения ступеней для некоторых миссий.

#илон маск #spacex #falcon 9
Источник: phys.org
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