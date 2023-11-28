Поддержка Google провела их через процесс восстановления данных, но безрезультатно

Компания Google заявила, что расследует сообщения пользователей Google Drive о том, что их личные файлы неожиданно исчезли из облачного сервиса. Компания признала наличие проблемы сегодня в новой ветке поддержки сообщества Google и считает, что данная проблема касается "ограниченной группы" пользователей Google Drive для настольных систем. Google отмечает, что это проблема синхронизации для настольных версий Google Drive начиная от 84.0.0.0 по 84.0.4.0.

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Один из пользователей, потерявший все данные Google Drive, начиная с мая, обнаружил нежелательный сюрприз на прошлой неделе и обратился с претензиями на сайт поддержки сообщества Google, сообщает сайт The Register. Служба поддержки Google, по словам пользователей, провела их через процесс восстановления данных, в том числе попыталась создать резервную копию и восстановить папку DriveFS, но безрезультатно.

В настоящее время в этой теме 192 пользователя, нажавших кнопку "У меня такой же вопрос", и несколько паникующих комментаторов с очень похожими проблемами. Один из пользователей отметил, что его "IT-специалист" не смог найти даже следов файлов, а другой - что Google запросил экспорт данных диагностики диска.

Сотрудник команды Google Drive под ником Сайтедж (Saitej) опубликовал предупреждение, в котором пользователям предлагается не нажимать кнопку "отключить учетную запись" в Google Drive для рабочего стола. Он также предостерег от удаления или перемещения папки данных приложения, которая находится в:

Windows: %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS

macOS: ~/Library/Application Support/Google/DriveFS

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Сайтедж также рекомендует пользователям на всякий случай сделать резервную копию папки приложения в каком-нибудь другом месте.