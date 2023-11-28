Очки виртуальной реальности Huawei будут значительно дешевле очков Apple и оснащены активным вентилятором для рассеивания тепла.

Huawei явно недостаточно просто вернуться в сегмент китайских смартфонов, поскольку, по слухам, компания намерена войти в сегмент гарнитур смешанной реальности, выпустив конкурента Apple Vision Pro. Хотя точные спецификации не были предоставлены, источник утверждают, что устройство будет оснащено флагманским процессором, что указывает на то, что там не будет чипа Kirin 9000S.

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Huawei пытается превзойти гарнитуру Apple стоимостью 3500 долларов с помощью своего собственного продукта по значительно выгодной цене, чтобы привлечь потребительский спрос. Что касается безымянной AR-гарнитуры Huawei, источник (пользователь с ником @faridofanani96), прокомментировал на своей странице X, раскрыв планы бывшего китайского гиганта на будущее, связанные с очками виртуальной реальности (VR):

"В следующем году Huawei представит очки VR, оснащенные флагманским процессором. При разработке будет учитываться энергопотребление, характеристики рассеивания тепла (внутренний модуль рассеивания тепла с вентилятором) и поддержку внешних батарей".

В другом посте он упоминает, что Honor - бывший суббренд Huawei, также работает над выпуском AR-гарнитуры, хотя подробности, касающиеся ее дизайна и другого оборудования, в настоящее время неизвестны. Источник не упомянул, в каком количестве Huawei выпустить AR-гарнитуру. В случае с Samsung корейский гигант по сообщениям массово производит всего 30 000 штук, поэтому можно предположить, что Huawei выпустить примерно такое же количество.



Кстати, а вы знаете в чем разница между VR и AR?

Разница между VR (виртуальной реальностью) и AR (дополненной реальностью) гарнитурами заключается в том, как они взаимодействуют с окружающим миром.

VR-гарнитура создает полностью виртуальное окружение, отделяя пользователя от реального мира. Пользователь видит и взаимодействует только с виртуальной средой, и его окружение полностью замещается виртуальным.

AR-гарнитура добавляет информацию и виртуальные объекты к реальному миру. Пользователь полностью взаимодействует с реальным окружением, одновременно видя добавленные AR-элементы.

Таким образом, основное различие между VR и AR заключается в том, как они интерпретируют и взаимодействуют с окружающим миром – VR полностью его замещает, в то время как AR добавляет к нему виртуальные элементы.

Он не раскрывает название этого «флагманского процессора», но, учитывая, что Apple Vision Pro оснащен процессором M2 уровня Mac и сопроцессором R1, Huawei придется разработать нечто подобное. К счастью, компания стремится к созданию легкой конструкции: аккумуляторы, как говорят, крепятся к гарнитуре снаружи, а управление теплом осуществляется с помощью специального вентилятора, которого нет в Apple Vision Pro.

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Очевидно, что со временем появится информация из официальных источников, однако данный слух не может не радовать, что у Apple Vision Pro наконец-то появилась конкуренция.