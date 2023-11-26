Суперминиатюрная Windows 11 Tiny11, умещающаяся на флешке объемом 4 ГБ, получила большое обновление - Tiny11 2311 и уменьшилась на 20%.

Компания NTDEV, разработчик удалённых образов Windows, выпустила новое обновление для миниатюрной операционной системы Windows 11 под названием Tiny11 2311, которое добавляет в ОС последнее функциональное обновление Microsoft 23H2 и вносит множество исправлений, устраняющих проблемы в предыдущей версии Tiny11. Кроме того, в новом обновлении размер устанавливаемого дистрибутива Tiny11 уменьшен на 20%, что делает его еще меньше.

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Tiny11 2311 - это уменьшенный вариант версии Windows 11 23H2. По сравнению с предыдущей сборкой tiny11 эта версия на двадцать процентов меньше и для нее требуется всего около 3,5 ГБ памяти. Чтобы добиться этого уменьшения, была исключена масса ненужных компонентов. Сюда входили, например, NET 3.5, функции Xbox и дополнительные языки. Однако недостающие части все равно можно будет загрузить впоследствии, заявляет разработчик на своей странице X.

Обновление 23H2 предоставляет пользователям Tiny11 доступ ко всем новейшим функциям, которые Microsoft интегрировала в обычную версию Windows 11, включая доступ к AI-помощнику Copilot, WDDM 3.2 и другим функциям, при этом сохраняя ультрамалые размеры. Чтобы подключиться к Copilot сначала необходимо загрузить Microsoft Edge через winget, так как в tiny11 по умолчанию не установлен браузер. Также можно загрузить предстоящие обновления от Microsoft с помощью "11 2311".



Что такое Tiny11

Tiny11 - это альтернативная версия Windows 11, в которой количество "лишнего" программного обеспечения и приложений, обычно поставляемых с ОС, сведено к минимуму. Обычно Windows 11 поставляется с объемом установки более 20 ГБ, но с Tiny11 этот объем можно сократить до 3 ГБ (или даже меньше). Кроме того, при желании Tiny11 можно настроить на обход ограничений Microsoft по CPU и модулю TPM (требуется для запуска Windows 11).

Это делает Tiny11 интересной операционкой для работы на старых компьютерах, на которые невозможно установить Windows 11. При желании Tiny11 можно запустить всего на 176 МБ оперативной памяти, и она будет работать, пишет Tomshardware. NTDEV предлагает несколько способов использования Tiny11, в том числе Tiny11 Builder, который позволяет предварительно настроить приложения и функции, которые вы хотите установить.

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В целом, tiny11 2311 устраняет большинство, если не все, проблемы предыдущих версий tiny11, становясь при этом компактнее и гибче. О том как загрузить версию 2311, можно узнать на странице разработчика в X (Twitter).