AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX разогнали до 6,2 ГГц., бросив вызов многолетнему доминированию Intel в сфере экстремального разгона.

Компания AMD возвращает себе господство на сцене экстремального разгона, бросая вызов многолетнему доминированию Intel. Серия Threadripper 7000WX, появившаяся на год позже настольной серии Zen4, доказала свое превосходство над процессорами Intel Xeon Sapphire Rapids WS даже без применения экзотических решений для охлаждения.

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Флагман серии "Storm Peak", AMD Threadripper PRO 7995WX, в различных ситуациях превосходит Intel Xeon W9-3495WX. Как показали обзоры, с помощью жидкостного охлаждения и разгона можно спокойно разогнать Threadripper PRO 7995WX до 140 тысяч баллов и превзойти производительность Xeon. Значительное преимущество в производительности объясняется большим количеством ядер - 96 против 56 у Intel.

Надо сказать, что за прошедшую неделю процессоры AMD установили несколько мировых рекордов при различных методах охлаждения, включая воздушное и жидкостное. Процессор AMD превысил на 200 тыс. пунктов Cinebench R23, опередив все предыдущие процессоры в официальном рейтинге HWBOT. В частности, текущий мировой рекордсмен, "safedisk", набрал впечатляющие 210,702 пунктов, что соответствует 78%-ному разгону по сравнению со стоковыми настройками при использовании воздушного кулера.

В качестве OC-платформы оверклокер использовал материнскую плату ASUS PRO WS WRX90E-SAGE-SE, новую память G.Skill ZETA R5 Neo DDR5-6400 RDIMM и необычный выбор графического процессора ASUS ROG MATRIX GTX 980 Ti. Согласно данным, которыми поделился Safedisk, процессор удалось разогнать до частоты 6258 МГц.

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Так как всего за одну неделю было побито несколько рекордов, это позволяет предположить вероятность новых достижений в ближайшем будущем. Вряд ли предполагаемый Xeon W9-3595WX от Intel сможет превзойти эти рекорды, поскольку, по имеющимся данным, это 64-ядерный процессор, что все равно не дотягивает до SKU от AMD.