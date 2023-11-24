Инсайдер назвал дату выхода дебютного трейлера продолжения популярной франшизы Grand Theft Auto.

Долгожданное продолжение полюбившейся многим компьютерной игры в жанре action-adventure Grand Theft Auto с обширными и причудливо спроектированными открытыми мирами будет представлено в ближайшее время. Студия Rockstar Games объявила, что трейлер к игре будет показан в первых числах декабря этого года.

реклама

Инсайдер и авторитетный автор утечек с ником geronimo_73_ пока сообщает, что дебютный трейлер игры Grand Theft Auto 6 по сути уже готов и выложен на закрытых серверах Rockstar. Вопреки ожиданиям многих игроков, на церемонии Grand Theft Auto 6 он не будет показан. Вместо этого трейлер планируется выпустить немного раньше - 6 декабря, предположительно во второй половине дня (по американскому времени).

Эту информацию инсайдер получил из европейского издательского подразделения, которое активно участвует в подготовке рекламной кампании проекта. Помимо трейлера, запланирована публикация значимых комментариев со стороны разработчиков в официальном блоге, не считая материалов от сторонних журналистов.

Стоит отметить, что на официальном сайте отсутствуют какие-либо упоминания о площадке Rockstar Games Social Club. Поэтому не исключено, что с выходом трейлера Grand Theft Auto 6 будет представлен альтернативный сервис, призванный решить давние проблемы сообщества.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В свет Grand Theft Auto 6 выйдет, как ожидается, в 2025 году - для консолей нового поколения и ПК.