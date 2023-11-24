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Долгожданное продолжение полюбившейся многим компьютерной игры в жанре action-adventure Grand Theft Auto с обширными и причудливо спроектированными открытыми мирами будет представлено в ближайшее время. Студия Rockstar Games объявила, что трейлер к игре будет показан в первых числах декабря этого года.
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Инсайдер и авторитетный автор утечек с ником geronimo_73_ пока сообщает, что дебютный трейлер игры Grand Theft Auto 6 по сути уже готов и выложен на закрытых серверах Rockstar. Вопреки ожиданиям многих игроков, на церемонии Grand Theft Auto 6 он не будет показан. Вместо этого трейлер планируется выпустить немного раньше - 6 декабря, предположительно во второй половине дня (по американскому времени).
Эту информацию инсайдер получил из европейского издательского подразделения, которое активно участвует в подготовке рекламной кампании проекта. Помимо трейлера, запланирована публикация значимых комментариев со стороны разработчиков в официальном блоге, не считая материалов от сторонних журналистов.
Стоит отметить, что на официальном сайте отсутствуют какие-либо упоминания о площадке Rockstar Games Social Club. Поэтому не исключено, что с выходом трейлера Grand Theft Auto 6 будет представлен альтернативный сервис, призванный решить давние проблемы сообщества.
В свет Grand Theft Auto 6 выйдет, как ожидается, в 2025 году - для консолей нового поколения и ПК.