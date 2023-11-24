На прошлой неделе Half-Life получила масштабное обновление, однако не был исправлен сбой анимации щупалец.

Компания Valve выпустила новое обновление, посвященное давней проблеме культового шутера Half-Life. Обновление направлено, в частности, на устранение старой ошибки в анимации. Разработчики наконец-то исправили старый глюк анимации со щупальцем, присутствующий на самом запоминающемся геймерам уровне игры.

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Оригинальная Half-Life имеет множество моментов, которые врезаются в память. Но самым известным моментом является 6-я глава под названием "Взрывная яма" (Blast Pit). Здесь игрок встречается с внушительных размеров инопланетным щупальцем в сцене, когда оно проникает через окно в шахту и нападая на исследователя утаскивает его. Этот значимый момент выглядел некрасиво, нечетко и раздражающе из-за анимационного глюка.

Недавно Valve выпустила значительный патч, который посвятила 25-летию игре Half-Life. Это обновление не только вернуло назад вырезанный контент и представило новые карты, но и устранило различные глюки, касающиеся обеспечения совместимости со Steam Deck. Патч был встречен с большим энтузиазмом. Однако, несмотря на столь значительные обновления, ошибка с анимацией в Blast Pit сохранялась. Даже когда Valve дополнительно выпустила 2 маленьких патча, исправляющих обнаруженные незначительные проблемы, возникшие после обновления, ошибка Blast Pit продолжала расстраивать многих игроков. Один из разрабов, участвовавший в создании Half-Life, признал наличие плохо работающей анимации, подчеркнув тем самым острую необходимость в решении проблемы. И наконец-то, после долгих лет ожидания, глюк исправлен!

Раньше исследователь в игре иногда не соединялся со щупальцем, и создавалось впечатление, что чудовище тянет несчастного сквозь здание с помощью "Силы". Теперь же незадачливый ученый действительно соединяется со щупальцем, что позволяет ему плавно перетекать к гибели.

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Несколько странно, что Valve вернулась специально к устранению одной единственной ошибки в своем последнем обновлении Half-Life. Однако, разработчики уверили, что это обновление должно точно стать "окончательной версией" FPS и будет устранено как можно больше ошибок.