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Gorovic
Valve отпраздновала 25-летие Half-Life выпуском обновления
Кроме того, игрок может взять бесплатный шутер до 20 ноября.

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Valve отпраздновала 25-летие Half-Life выпуском значительного обновления 18 ноября 2023 года. Кроме того, в настоящее время компания предлагает бесплатный шутер, который можно добавить в библиотеку до 20 ноября. После предложения бесплатной игры максимальное количество игроков онлайн в Half-Life резко возросло до 14 000, что стало самым высоким рекордом в истории игры.

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Последнее обновление Half-Life включает в себя захватывающее новое дополнение в виде мини-кампании Half-Life: Uplink. Эта мини-кампания изначально была доступна только на компакт-дисках, выпущенных исключительно для использования игровыми журналами и производителями оборудования. Теперь все игроки могут насладиться этим ранее неуловимым контентом.


Любители многопользовательской игры будут рады узнать, что им доступны еще четыре карты. Эти карты включают «Загрязнение», «Вечеринку у бассейна», «Уничтожение» и «Ракетное безумие».

Недавнее обновление также включает дополнительную помощь для пользователей с широкоэкранными мониторами и возможность отключить фильтрацию текстур в OpenGL. Кроме того, специально для пользователей Linux сделано несколько обновлений.

Steam Deck полностью поддерживается при правильной настройке контроллера со стандартными настройками. Кроме того, поддерживаются сетевые функции Steam, позволяющие легко и быстро приглашать друзей в многопользовательскую игру. Также пользовательский интерфейс был переработан для поддержки дисплеев с более высоким разрешением.



Стремясь передать суть оригинальной игры, разработчики вновь представили классический видеоролик с логотипом Valve и обновили дизайн меню, чтобы отразить сборку Half-Life, выпущенную в 1998 году. Как дань уважения альфа-версии Half-Life. , многопользовательский режим игры теперь включает скины для персонажей Space Biker Ivan и Prototype Barney.

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Valve также добавила дополнительный контент, который первоначально был выпущен в 1999 году на диске Half-Life: Further Data для розничной продажи. Сюда входят три многопользовательские карты: Double Cross, Rust Mill и Xen DM, а также две модели игроков и набор распылителей. Полный список изменений в патче доступен на веб-сайте Valve. Интересно, что компания также выпустила коллекцию обоев в ознаменование 25-летия Half-Life.

#half-life #half-life: uplink
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