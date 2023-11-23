Phantom Gaming построен на базе модели Radeon RX 7900 XT с 84 вычислительными блоками.

По своим техническим характеристикам модель Phantom Gaming White практически идентична существующей модели с черным кожухом.

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ASRock выбрала белый дизайн передней панели, трех вентиляторов и бэкплейта, сохранив при этом черную печатную плату. Этот шаг следует тенденции выпуска компанией ASRock нескольких белых моделей в этом году. Выпуск, состоявшийся почти через год после того, как AMD представила графический процессор RX 7900 XT, свидетельствует о постоянном интересе к более ярким вариантам на базе GPU Navi 31.

RX 7900 XT может похвастаться 84 вычислительными блоками на базе архитектуры RDNA3, что соответствует 5376 потоковым процессорам. Карта оснащена 20 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной памяти и 80 МБ кэш-памяти Infinity Cache, что обеспечивает высокую производительность.

Карта поставляется с заводским разгоном: игровая тактовая частота составляет 2075 МГц, а частота форсирования - 2450 МГц, что соответствует разгону на 2,3-2,5% по сравнению с эталонными спецификациями AMD. Это уже четвертый дизайн на базе Navi 31 XT и третий - заказной вариант.

По данным ASRock, модель оснащена тремя 10-см вентиляторами с полосатым кольцевым дизайном. Конструкция "ultra-fit" включает шесть тепловых трубок, закрепленных на большом радиаторе, усиленном металлической рамкой. Контактная площадка GPU выполнена из никелированной меди, а на плате используется двойной 8-контактный разъем питания.

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Компания ASRock постепенно переводит свой ассортимент на двухцветный дизайн: серии Taichi и Steel Legend уже имеют белый кулер. Хотя компания также предлагает модель AQUA с жидкостным охлаждением, важно отметить, что технически эта карта серебристая. Тем не менее, следует ожидать появления новых карт Phantom Gaming, которые будут пользоваться заслуженным интересом со стороны энтузиастов GPU.