Недавно пользователи опять пожаловались на медленную загрузку страниц с видео, но YouTube объяснил, почему это происходит.

Пользователи Reddit в новой ветке и Hacker News пожаловались, что, как они считают, YouTube намеренно вставил пятисекундную задержку перед загрузкой страниц с видеороликами в Mozilla Firefox, и в некоторых других браузерах. YouTube сообщил, что эти пользователи действительно правы - задержка есть, но браузеры не имеет к этому никакого отношения, так как это часть усилий компании по подавлению блокировщиков рекламы.

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«На прошлой неделе пользователи, использующие блокировщики рекламы, могли столкнуться с некомфортным просмотром видео, включая задержки при загрузке, независимо от того, какой браузер они используют», — написал в электронном письме менеджер по связям с общественностью YouTube Кристофер Лоутон (Christopher Lawton). Лоутон написал, что отключение блокировщика рекламы должно решить проблему, хотя пользователи «все еще могут испытывать временную задержку загрузки», пока их браузер не обновится.

Лоутон также сказал, что пользователи будут продолжать сталкиваться с подобными проблемами по мере совершенствования методов обнаружения блокировщиков рекламы YouTube.

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Итак отвечая на жалобы пользователей на то, что видео YouTube загружаются в Firefox и других браузерах слишком долго, компания заявила, что это связано с ее усилиями по поддержанию потока рекламы. То есть, видеохостинг алгоритмически замедляет загрузку страницы видео тем, у кого стоит блокировщик.