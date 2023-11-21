Данная MES-система для группы компаний ITMS на базе платформы "1С" полностью заменяет зарубежный аналог.

Группа компаний IBS успешно разработала MES-систему для компаний ITMS на базе платформы "1С". Это отечественное решение заменяет функциональность ранее использовавшейся зарубежного аналога и учитывает дополнительные требования заказчика. Цель проекта - устранить риски, связанные с локализацией компании и отключением российских филиалов от глобальных систем.

Для достижения технологической автономии производства было принято решение о переносе функционала на российское IT-решение. В сентябре группа компаний ITMS успешно завершила процесс выделения из глобальной системы British American Tobacco (BAT).

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Основной целью клиента было сохранение существующего функционала, но благодаря проведенной экспертизе команды IBS и совместному подходу заказчика проект перерос в качественную реструктуризацию системы управления производством MES-системы.

Также благодаря средствам автоматизации были устранены некоторые проблемы в бизнес-процессах. Затем совместная команда группы компаний IBS и ITMS приступила к полноценному этапу разработки, который был завершен всего за три месяца. Как результат, была создана импортонезависимая качественная программная платформа для работы на базе 1С. Новое решение обладает большей функциональностью, чем предыдущая система заказчика, и объединяет ранее разрозненные системы предприятия. Оно обеспечивает бесперебойность информационных потоков, прослеживаемость изготовления продукции и бесперебойную работу производства. Платформа используется для контроля качества и внутреннего складского учета.

Команда IBS успешно выполнила основной контракт, и заказчик выразил желание продолжить сотрудничество. В результате в сейчас реализуется новая функциональность, отвечающая многим требованиям заказчика.

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На российском рынке растет спрос на автоматизацию производства. С уходом западных вендоров выбор потенциальных решений ограничен. Поэтому при выборе подрядчика заказчики придают большое значение опыту и квалификации команды. Проект группы компаний ITMS является ярким примером, демонстрирующим высокую квалификацию и профессиональные возможности команды IBS в эффективной реализации сложных MES-проектов.