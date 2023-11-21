Автомобиль позиционируется как премиальный аналог стандартного JAC/Sehol A5. В России "Москвич 6" будет доступен в двух версия

"Москвич 6" - новый автомобиль, который начнет продаваться в России в 2024 году. Это лифтбек, который на заводе, на самом деле, называют седаном. Новинка оснащается турбомоторами и автоматическими трансмиссиями. Серийный выпуск начался в России, и его стартовая цена составляет 2,6 миллиона рублей.

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"Москвич 6" является лифтбеком, основанным на китайской модели JAC A5 Plus, известной как Sehol Yao. У машины габариты кузова 4770 х 1820 х 1492 мм при колесной базе 2770 мм и клиренсом в 140 мм. На данный момент выпускается две версии "Москвича 6", а также анонсированы ещё две модели: "Москвич 5" и "Москвич 8".

"Москвич 6", как пишет I-tc, является полной копией JAC Sehol A5 Plus - китайской модели, которая выпускается с 2021 года. Китайские журналисты и блогеры отмечают просторный салон, но низкий уровень комфорта, связанный с жесткостью подвески и сидений. Однако, автомобиль оснащен электронными помощниками подъема и спуска, подушками безопасности, обогревом руля, регулировкой водительского сиденья, системами ABS и EBD, адаптивным круиз-контролем, парковочным радаром, камерой заднего вида, 10,4-дюймовой сенсорной мультимедийной системой и климат-контролем .

За силовую установку китайской модели отвечает 1,5-литровый турбомотор HFC4GC1.6E мощностью 184 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Однако в России, как говорит производитель, он будет доступен на 136 и 174 л.с. Предположительно, первый вариант позаимствуют напрямую у JAC J7, продающегося на отечественном рынке. Он агрегатируется с вариатором. А в связке с более мощным ДВС работает 6-ступенчатая роботизированная коробка передач. Разгон до сотни занимает 8,5 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

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"Москвич 6" уже продают в Китае, где он позиционируется как премиальный аналог стандартного JAC/Sehol A5. В России "Москвич 6" будет доступен в двух версиях, обе с турбомоторами и автоматическими трансмиссиями. Серийный выпуск начнется в 2024 году. Стоимость автомобиля в базовой комплектации предположительно составит составляет 2,626 млн рублей.