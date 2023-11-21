Флагманский смартфон Redmi Note13R Pro замечен на China Telecom и уже известны его характеристики

Компания Xiaomi готовит к выпуску новый флагманский смартфон под названием Redmi Note13R Pro. Смартфон был замечен на онлайн-платформе China Telecom, где указан его модельный номер "23 11FRAFDC". Телефон будет продаваться в версии с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти, судя по тому, что указано в базе.

реклама

Смартфон поддерживает связь 4G, совместим с сетями 2, 3 и 4 G и оснащен слотом для двух SIM-карт. Размер дисплея составит 6,67 дюйма, разрешение FHD+ - 1920 x 1080 пикселей. Тыловая камера будет иметь разрешение 108 МП + 2 МП, а фронтальная - 16 МП. Среди других особенностей устройства - ОС Android 13, сканер отпечатков пальцев, датчики: акселерометр, приближения, гравитации и освещенности, а также GPS и Beidou.

Судя по фотографиям, смартфон имеет плоский экран с тонкими рамками в нижней части и прорезью для фронтальной камеры. На задней панели телефона расположен прямоугольный модуль камеры, внутри которого находятся два круглых кольца камеры, светодиодная вспышка и логотип Redmi.

Боковые панели имеют плоские края, на правой панели расположены кнопки регулировки громкости и включения, на левой - лоток для карт памяти. В верхней части устройтсва находится 3,5 мм аудиоразъем, ИК-передатчик и дополнительный микрофон. На нижней панели расположены основной микрофон, порт для зарядки USB Type- C и решетки динамиков.

Xiaomi выпустит смартфон Redmi Note 13 R Pro в Китае 20 ноября 2023 года. Стоимость версии смартфона с памятью 12/ 256 ГБ составит 1999 юаней. Смартфон будет доступен в трех цветах: черном, белом и синем.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Xiaomi Redmi Note Note 13R Pro должен стать отличным преемником предыдущего поколения смартфонов. Он оснащен мощным процессором, хорошим дисплеем, отличной камерой и изящным дизайном и предлагается по приемлемой цене.