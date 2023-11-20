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Gorovic
AMD: Threadripper PRO 7995WX побил очередной рекорд набрав 184 028 баллов в Cinebench
На недавней пресс-конференции компания AMD подтвердила, что ее новая платформа HEDT способна набрать 184 тысяч баллов в популярном бенчмарке.

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По сообщению QuasarZone, которые присутствовали на пресс-конференции в октябре, им был представлен слайд с публикациями AMD о потенциальных результатах Threadripper PRO 7995WX. На тот момент текущий мировой рекорд  составлял 147668 баллов и был достигнут на двойной платформе EPYC с 192 ядрами. На той же конференции AMD показала, что Threadripper PRO 7995WX, оснащенный 96 ядрами Zen4, способен дать еще лучший результат - 148 тыс. баллов.

Команда AMD Overclocking Team также представила два мировых рекорда - использовалось воздушно-паровое охлаждение, а затем жидкостное. И в том и другом случае была установлена более высокая планка - 161К баллов, а позднее - 167К баллов. В ходе этих тестов температура процессора на базе Zen4 превышала 106°C, а мощность - 985 Вт, что практически полностью использовало предел в 1000 Вт, установленный программным обеспечением AMD Ryzen Master.

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 Во время этого мероприятия AMD заявила, что ее процессор способен достичь еще большей производительности. В частности шла речь о том, что он способен набрать 184 028 баллов в многоядерном тесте (Cinebench R23). Однако они не сказали был использован жидкий азот или другие экзотические методы охлаждения. Официально это достижение не подтверждено и на сайте HWBOT в настоящее время не представлен.

 По данным рецензентов, 96-ядерный Threadripper PRO 7995WX набирает 118 тыс. баллов при воздушном охлаждении, а при водяном охлаждении 148 тысяч баллов. При использовании жидкого азота этот показатель может достигать 177 тыс. баллов. Этими данными поделилось издание MyNavi

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Конечно, только оверклокеры и рецензенты будут пытаться экстремально разогнать столь дорогой процессор. Стоимость этого процессора составит 9 999 долларов США когда он поступит на полки магазинов, что должно произойти уже завтра. Количество обзоров этого процессора ограничено.

#amd #hedt #threadripper pro 7995wx
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