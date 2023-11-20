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Gorovic
Китайский электрический суперседан HiPhi «A» обещает разгон до 96км/ч за 2 секунды
Еще один новый электромобиль из Китая, который покажут на предстоящем автосалоне в Гуанчжоу 2023 года

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На этот раз мы имеем дело с довольно необычной моделью, которая обещает разгон до 60 миль/ч чуть более чем за две секунды. Это HiPhi A, который основан на предыдущей модели "Z". 

Для непосвященных HiPhi - это китайский производитель электромобилей, специализирующийся на разработке и выпуске автомобилей класса люкс. Новый HiPhi A является по сути улучшением модели "Z". Пока автомобиль представлен только визуально, но производитель обещает показать настоящий HiPhi A на предстоящем автосалоне в Гуанчжоу 2023 года, а первые поставки заказчикам запланированы на начало 2025 года.

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В то время как модель "Z" оснащена двухмоторной электрической трансмиссией, модель "A" приводится в движение тремя электромоторами. Один из них расположен на передней оси, а два - на задней, по одному на каждое заднее колесо. Это система собственной разработки, пиковая мощность которой составляет 1 287 л.с. Электроэнергия поступает от блока батарей, емкость которого пока не раскрывается и который в пике может разряжаться до 1500 киловатт. В основе силового агрегата лежит 800-вольтовая электрическая архитектура, также являющаяся собственной разработкой компании, обещающая поддерживать пиковую мощность в течение более 30 минут. В результате максимальная скорость EV составляет 186 миль в час.

В стандартную комплектацию входит пневматическая подвеска, аналогичная HiPhi Z, но в модели "A" она дополнена задней подруливающей системой, адаптивными амортизаторами и новой системой изменения крутящего момента. Компания также утверждает, что электромобиль имеет идеальную развесовку 50:50. Для создания новой модели, HiPhi вошла в сотрудничество с Apollo Automobil, компанией, создавшей электрические суперкары Intensa Emozione и G2J.

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HiPhi обещает представить более подробную информацию в ближайшие месяцы, однако неизвестно, будет ли новый "A" продаваться на рынках за пределами Китая, например в Германии и Норвегии, где компания имеет шоу-румы. По поводу продаж в России также ничего не известно.

#китайские автомобили #китайские авто #hiphi a
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