Импортозамещение уже в действии. Отечественные банкоматы оборудованы по последнему слову техники, оснащены сенсорными экранами и местом для карт с чипами NFC.

В Москве началась установка банкоматов, которые разрабатываются и производятся на территории индустриального парка "Руднево", расположенного в особой экономической зоне Технополиса "Москва". Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что первые банкоматы получили три банка-партнера, не уточнив их имя, и что остальные банки занимаются их тестированием. Кроме того, мэр Москвы не сообщил подробностей о производителе банкоматов, но заявил, что их производство началось в индустриальном парке "Руднево" в конце весны 2023 года. Можно предположить, что банкоматы почти наверняка изготовлены компанией ООО "Банковские и финансовые системы" (БФС).

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Как сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале, аппараты, используемые московскими банками для проведения денежных операций, состоят преимущественно из российских комплектующих, причем в общей сложности 80% деталей - отечественного производства. Программное обеспечение, используемое в этих машинах, также разработано отечественными специалистами. Аналогичным образом, банкоматы компании BFS также содержат значительное количество российских комплектующих. Собянин также сообщил, что производитель планирует довести локализацию своей продукции до 100%, а оставшиеся 20% иностранных комплектующих постепенно вывести из производства к 2026 году. Однако методы достижения этой цели пока не раскрываются.

Современные банкоматы оснащены картоприемником и областью для прикрепления карт с чипами NFC. Это отличный способ использования банкомата, если вы не хотите, чтобы ваша карта застряла в устройстве. Можно также приложить к банкомату смартфон с NFC и прикрепленной к нему картой. Кстати, Сбербанк в начале этого года показал новый банкомат, который может работать только со смартфонами - в нем нет никаких инструментов для взаимодействия с картами.

Московский производитель банкоматов предлагает банкам устройство, позволяющее совершать операции со счетом без использования мобильного телефона и карты. Процесс осуществляется с помощью биометрической камеры, но, как сообщают СМИ, россияне не хотят передавать свои данные ни частным компаниям, ни даже государству.

Для лиц, не желающих использовать биометрию для получения доступа к банковской системе, существуют традиционные способы взаимодействия с банкоматами. Основным способом управления устройством является сенсорный экран.



Перспективы импортозамещения

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По предоставленной статистике Центральным банком РФ, по состоянию на 1 июля 2023 года общее количество банкоматов в стране составляло 149,7 тысяч аппаратов, большинство из которых были произведены иностранными фирмами. Однако в связи с введением санкций, начавшихся в феврале 2022 года, эти фирмы попали под собственные санкции. В частности, две компании Diebold и NCR прекратили поставку новых банкоматов, а также прекратили техническую поддержку уже проданных устройств. Поэтому замена всего имеющегося парка банкоматов на их продукцию является необходимостью. По данным московского вендора, они способны выпускать до 15 тысяч банкоматов ежегодно и в дальнейшем планируют удвоить это число. Таким образом, по оценкам, замена всего парка банкоматов на их продукцию займет около 10 лет.