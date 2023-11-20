Активная закупка микросхем вызвала резкий скачок доходов ведущих мировых поставщиков.

В условиях санкций США Китай закупает микросхемы в рекордных количествах, пытаясь противостоять американским торговым ограничениям, связанным с поставками полупроводников последнего поколения. Микросхемы приобретаются действительно в очень больших количествах, что естественным образом увеличивает доходы мировых поставщиков, передает Ferra.

В последнем квартале более 40% доходов некоторых гигантов, производящих микросхемы, поступило от китайских заказчиков, причем на долю компании Lam Research пришлось почти 50% доходов.

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Японская компания Tokyo Electron Ltd. (OTCQX: OTCEF) получила рекордные 50% заказов, а компания ASML Holding NV (ASML), несмотря на запрет на экспорт своего новейшего оборудования, уже получила значимую часть доходов из Китая.

Ужесточение США экспортных ограничений не только не замедлило продажи чипового оборудования в Китай, но, напротив, ускорило их.

Компания Applied Materials Inc. (NASDAQ:AML) сообщила, что в первом квартале рост продаж в Китае превысил рост продаж в остальном мире, и ожидается, что этот рост будет продолжен.

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Эксперты в данной отраслевой области предупреждают, что быстрый рост заказов в Китае может оказаться неустойчивым и "успокоится" в ближайшей перспективе, поскольку может привести к избытку предложений.