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Gorovic
Honda отзывает четверть миллиона автомобилей в связи с выходом из строя двигателей
По оценкам компании, только 1% автомобилей, попавших под отзыв, действительно потребует ремонта.

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Компания Honda в пятницу объявила об отзыве почти четверти миллиона автомобилей, выпущенных в период с 2015 по 2020 год, в связи с дефектом, который может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Отзыв затрагивает некоторые модели Хонда с двигателем V6. А именно, Pilot 2016, 2018 и 2019 модельных годов, а также Ridgelines 2017 и 2019 модельных годов. Odysseys 2018 и 2019 годов также затронуты. Есть также несколько моделей Acuras, а именно 2015-2020 TLX и 2016-2020 MDX.

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Honda утверждает, что из-за производственного дефекта в коленчатом вале двигателя подшипник шатуна (металлическая деталь, соединяющая поршень с коленчатым валом) может подвергнуться преждевременному износу и в конечном итоге заклинить. Компания утверждает, что в процессе производства использовались неправильные настройки оборудования, применяемого на заводе, в результате чего детали двигателя выходили за пределы спецификации, что и приводило к поломкам.

По словам представителей Honda, к числу предупреждающих признаков относятся странные звуки в двигателе, двигатель глохнет, снижение мощности и загорание лампочки Check Engine. По оценкам компании, лишь один процент отозванных автомобилей потребует ремонта. Компания Honda сообщает, что дилеры проведут бесплатную проверку отзываемых моделей, что потребует некоторой разборки двигателя. А поскольку речь идет о важных деталях в нижней части двигателя, это может занять некоторое время.

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Также в компании заявили, что планирует связаться с владельцами отозванных автомобилей по почте начиная со 2 января. Если вы считаете, что ваша Honda или Acura может попасть под этот отзыв, мы рекомендуем зайти на сайт NHTSA и ввести свой VIN-код. Проверка бесплатна.

#honda #honda motor
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