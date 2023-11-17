Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Qualcomm анонсировал Snapdragon 7 Gen 3 со встроенным AI
Представлен мобильный процессор с беспрецедентными возможностями для смартфонов среднего класса.

реклама

Компания Qualcomm представила новейший чипсет Snapdragon 7 Gen 3. Очевидно, что он является обновлением Snapdragon 7 Gen 2 и привносит в него некоторые новые функции. Уже было ранее известно, что чипы Qualcomm скоро получат интеграцию искусственного интеллекта в устройства, и Snapdragon 7 Gen 3 не стал исключением.

Похоже, что практически каждый аспект этого чипа разрабатывался с учетом особенностей AI. Qualcomm заявляет, что его компоненты способны обеспечить полноценное функционирование AI на устройстве. Чип должен значительно ускорить работу приложений генеративного искусственного интеллекта, и согласно заявленным контрольным вычислениям, создание изображений Stable Diffusion на основе текстового запроса занимает всего одну секунду.

реклама


Snapdragon 7 Gen 3 достаточно мощный мобильный процессор, состоящий из множества элементов, специально рассчитанный для среднего уровня устройств. Он может похвастаться пиковой частотой процессора 2,63 ГГц, 50-процентным ростом производительности GPU по сравнению с предыдущим поколением и, как утверждают в компании, "невероятной энергоэффективностью", которая должна снизить нагрузку на аккумулятор телефона. Qualcomm также говорит, что Snapdragon 7 Gen 3 поможет раскрыть "выдающиеся возможности камеры" и обеспечит более широкую интеграцию 5G.


Производительность и игры
Процессор Kryo работает на частоте до 2,63 ГГц, что на 15 % быстрее, чем у предыдущего поколения.
Подзарядка до 50% за 5 минут благодаря Quick Charge 5.
Почти нулевая задержка благодаря Game Quick Touch.
Масштабирование с игровым супер разрешением.
Графический процессор на 50 % быстрее при том же потреблении.
Удвоенная частота кадров с Adreno Frame Motion Engine.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Однако мобильные чипсеты хороши лишь настолько, насколько хороши телефоны, на которых они работают, поэтому Qualcomm объявила о сотрудничестве с такими OEM-производителями, как Honor и Vive. По словам представителей компании, в конце этого месяца состоится анонс первого смартфона, в котором будет использоваться Snapdragon 7 Gen 3. Возможно, он появится в только что анонсированном Honor Magic 6, который также может похвастаться встроенным LLM.

#snapdragon 7 gen 3
Источник: rozetked.me
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Snapdragon 7 Gen 3 и Snapdragon 7+ Gen 3 имеют конфигурацию ЦП с одним высокопроизводительным ядром
Раскрыты основные характеристики смартфонов серии Honor 100
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
9
Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
5
Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
4
"Берешь обломки пластика и печатаешь дрон" — в России собираются делать БПЛА из вторсырья
1
Спикер ВСУ Игнат: Новая тактика российской авиации заставляет украинский бизнес терпеть убытки
2
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
10
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
5
Компании из ОАЭ начнут производство обновлённых лопастей вертолётов семейства Ми
1
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
14
NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
6
Семь стран объединились для продвижения французской артиллерийской системы CAESAR
+
YouTube ввёл ограничения на публикацию ИИ-контента для собственных функции генерации
+
Обновленный ключ безопасности Google Titan может хранить до 250 паролей
+
Forbes: экраны MacBook массово выходят из строя
3
Стали известны характеристики флагманского смартфона Oppo Find X7
+
В России есть всё необходимое для воссоздания сверхзвукового лайнера Ту-144 — глава Минтранса
12
Android 14: мобильные телефоны Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor и Oppo, которые получат обновление
3
Российский спецназ получит парашют "Дальнолет", позволяющий проникать в тыл ВСУ на 60 км
4
По вселенной "Безумного Макса" 22 мая 2024 года стартует фильм "Фуриоса"
+
Объявлены ближайшие новинки Game Pass
+

Популярные статьи

Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
36
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
9
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
3
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
6
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
7
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
23
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Применение AI в робототехнике способно привести к созданию принципиально новых видов оружия
2
Первая “Ласточка”: Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету с РГЧ ИН
1

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
17:09
Из лопастей со сбитых вертушек получались очень хороши полки в бане, практически не нагревались. ДРА н.п. Баграм.😂😂😂
Компании из ОАЭ начнут производство обновлённых лопастей вертолётов семейства Ми
Анатолий Павлюшин
17:06
Я даже загуглил. Подобные сервисы уже почти все мертвы.
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
Дмитрий Нестеров
17:00
Да итак понятно что это за фрукт
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
Дмитрий Нестеров
17:00
Что за бред? Что ты несёшь?
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
Дмитрий Нестеров
16:59
Лучше купить денди
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
MrPegge
16:58
Если похватать всех с улиц и забрить в армию, невзирая на пол возраст и здоровье, то, наверное, ничего у РФ не выйдет
Зеленский заявил о подготовке Россией «третьего Майдана» для смены власти на Украине
Za9c
16:55
Золотые времена семёрки. Сам себе хозяин без предустановленного говна. Теперь для чистки мало зайти в компоненты винды, надо через консоль, потом реестр и всякие твикеры
Пользователи Windows 10 и 11 в ЕЭЗ смогут удалить больше приложений, включая браузер Edge
Джон Коннор
16:54
Крыса хитрожопая еврейская. Все майданы были подготовлены америкой. А когда ему стало угрожать свержение, он сразу на РФ начал спихивать. И конечно тупые майдауны поверят, хлопая в ладоши.
Зеленский заявил о подготовке Россией «третьего Майдана» для смены власти на Украине
jsth
16:47
Т.е. по Зеленскому гибель личного состава видимо не является достаточным основанием для отступления, а недостаток западной помощи видимо является. Вот какого руководителя укры себе выбрали - народ, да...
Зеленский признал, что без поставок западного оружия Украине придётся отступать
glavhyilo
16:44
1800 сегодня зеля положил всушников в мясных штурмах.
Зеленский признал, что без поставок западного оружия Украине придётся отступать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем