Представлен мобильный процессор с беспрецедентными возможностями для смартфонов среднего класса.

Компания Qualcomm представила новейший чипсет Snapdragon 7 Gen 3. Очевидно, что он является обновлением Snapdragon 7 Gen 2 и привносит в него некоторые новые функции. Уже было ранее известно, что чипы Qualcomm скоро получат интеграцию искусственного интеллекта в устройства, и Snapdragon 7 Gen 3 не стал исключением.

Похоже, что практически каждый аспект этого чипа разрабатывался с учетом особенностей AI. Qualcomm заявляет, что его компоненты способны обеспечить полноценное функционирование AI на устройстве. Чип должен значительно ускорить работу приложений генеративного искусственного интеллекта, и согласно заявленным контрольным вычислениям, создание изображений Stable Diffusion на основе текстового запроса занимает всего одну секунду.

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Snapdragon 7 Gen 3 достаточно мощный мобильный процессор, состоящий из множества элементов, специально рассчитанный для среднего уровня устройств. Он может похвастаться пиковой частотой процессора 2,63 ГГц, 50-процентным ростом производительности GPU по сравнению с предыдущим поколением и, как утверждают в компании, "невероятной энергоэффективностью", которая должна снизить нагрузку на аккумулятор телефона. Qualcomm также говорит, что Snapdragon 7 Gen 3 поможет раскрыть "выдающиеся возможности камеры" и обеспечит более широкую интеграцию 5G.



Производительность и игры

Процессор Kryo работает на частоте до 2,63 ГГц, что на 15 % быстрее, чем у предыдущего поколения.

Подзарядка до 50% за 5 минут благодаря Quick Charge 5.

Почти нулевая задержка благодаря Game Quick Touch.

Масштабирование с игровым супер разрешением.

Графический процессор на 50 % быстрее при том же потреблении.

Удвоенная частота кадров с Adreno Frame Motion Engine.

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Однако мобильные чипсеты хороши лишь настолько, насколько хороши телефоны, на которых они работают, поэтому Qualcomm объявила о сотрудничестве с такими OEM-производителями, как Honor и Vive. По словам представителей компании, в конце этого месяца состоится анонс первого смартфона, в котором будет использоваться Snapdragon 7 Gen 3. Возможно, он появится в только что анонсированном Honor Magic 6, который также может похвастаться встроенным LLM.